Anche Belen Rodriguez dopo Asia Argento si è fatta sentire prendendo le difese di Fabrizio Corona. Sui social il suo appello a firmare la petizione a favore dell’ex. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez ha preso posizione su quello che sta succedendo nelle ultime ore a Fabrizio Corona. Belen, che con il 46enne ha avuto una storia di 3 anni dal 2010 al 2013, ha lanciato sui social una petizione per poterlo aiutare. Ecco che cosa ha detto su di lui la nota showgirl argentina.

Fabrizio Corona dovrà tornare in carcere

È un momento molto delicato per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria all’ospedale Niguarda di Milano a seguito dei suoi gesti estremi dopo la notizia dell’interruzione dei suoi arresti domiciliari e il ritorno obbligato in carcere.

Corona dopo aver appreso ciò che lo avrebbe aspettato, si è tagliato le braccia fino a farle sanguinare, si è poi ricoperto il volto di sangue e ha postato tutto su Instagram.

L’ambulanza e le Forze dell’Ordine che sono arrivate presso la sua abitazione a Milano hanno avuto difficoltà a trasportarlo perché l’uomo, in evidente stato di alterazione, ha opposto resistenza.

Attualmente ricoverato al Niguarda, Corona sta facendo lo sciopero della fame, come ha fatto sapere tramite un comunicato il suo avvocato.

Una decisione, quella di riportare Corona in carcere, a detta di molti assolutamente sbagliata, perché il 46enne non starebbe affatto bene psicologicamente. A difenderlo pubblicamente era stata per prima l’ex Asia Argento, che con lui aveva avuto in passato una relazione sfociata in una solida amicizia.

Belen Rodriguez parla di Fabrizio Corona

A distanza di poche ore, però, anche un’altra celebre ex di Fabrizio Corona si è fatta sentire sull’argomento: stiamo parlando di Belen Rodriguez.

La showgirl argentina è in attesa di una bambina con il suo attuale compagno Antonino Spinalbese ed è ormai ben lontana dagli scandali di Corona ma l’affetto che tutt’ora prova per lui la hanno spinta a rilasciare delle dichiarazioni sull’accaduto.

All’Adnkronos Belen ha spiegato: “Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?“.

Proprio per questo motivo Belen ha deciso di condividere su Instagram una petizione a favore dell’ex, “Giustizia per Fabrizio Corona“.

La showgirl ha detto che dopo essere venuta a conoscenza della decisione dei magistrati di far tornare Corona in carcere è stata molto male. “Ieri ho pianto tanto, mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto“, si è sfogata Belen.

“Se tu a Fabrizio dici di non uscire e di non fare dirette su Instagram lui non ci riesce ma non perché vuole tornare in carcere ma perché ha qualche problema che va curato in qualche modo. Se lo lasci libero lui fa come gli pare, non è una persona in grado di seguire le regole“. Proprio per questo Corona, secondo la modella, non andrebbe punito con ulteriore carcere ma aiutato con un percorso psicologico di supporto. L’ex compagna di Corona si è sbilanciata a proposito delle decisioni che sono state prese: “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato ma il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano. Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Questa persona va curata, si vede che non sta bene. Il gesto che ha fatto ieri era una chiara richiesta di aiuto“.

Al posto del carcere, secondo Belen, avrebbero dovuto punire Corona in modo diverso, facendogli pagare una somma adeguata per colmare i danni finanziari lasciati alle spalle.