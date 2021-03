Io conduttore Carlo Conti ricorda l’amico scomparso Fabrizio Frizzi a distanza di quasi tre anni dal suo drammatico addio

Il prossimo 26 marzo saranno tre anni che Fabrizio Frizzi non c’è più. Un giorno che di sicuro è rimasto impresso nella memoria di gli ha voluto bene e tra questi ritroviamo sicuramente Antonella Clerici e Carlo Conti, molto amici anche nella vita privata. Quando è venuto a mancare il conduttore romano, migliaia e migliaia di persone si sono presentati davanti alla sede Rai di Viale Mazzini, dove è stata allestita la camera ardente. La stessa folla, c’è stata anche il giorno seguente, a piazza del Popolo per i funerali. Insomma, una persona amata da tutti e che ancora oggi ha lasciato un enorme vuoto.

Carlo Conti e l’omaggio al suo caro e amico collega scomparso

E proprio per onorare la sua memoria, oggi 23 marzo 2021, la Rai insieme alla collaborazione di Carlo Conti ha deciso di omaggiarlo. In una nuova puntata di Ossi di seppia (la serie non fiction ideata e realizzata da 42° Parallelo) sarà raccontato chi era realmente Fabrizio Frizzi, e questo soprattutto grazie al suo amico, che lo conosceva molto bene. Il conduttore fiorentino per la prima volta parlerà del collega e amico senza filtri e racconterà retroscena del suo passato inediti.

Il titolo della puntata, l’undicesima serie, si chiamerà “Fabrizio Frizzi: uno di noi”. In una recente intervista, Conti aveva ammesso che non ama parlare volentieri di quel periodo e di quel momento ma ora ha deciso di farlo perchè è passato molto tempo. “E’ giusto ora dare il giusto riconoscimento a Fabrizio, per il suo lavoro e per il suo pubblico, per questa grande dedizione, per tutto quello che ha lasciato”.

Il rapporto tra Fabrizio Frizzi e Conti

Carlo Conti e Fabrizio Frizzi avevano un rapporto che andava oltre a quello lavorativo. Infatti, i due erano molto amici anche nel privato e condividevano spesso momenti di gioia. Anche la moglie Francesca con Carlotta erano amiche e lo stesso anche i loro figli. E proprio parlando di figli, che Carlo dopo la perdita di Fabrizio aveva raccontato come Stella, la sua bambina, si fosse legata a lui tanto da chiamalo Babbo Carlo.