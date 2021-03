Dayane Mello si scaglia contro Francesco Oppini:”Che figura di m…”

Dayane Mello si scaglia contro l’ex amico Francesco Oppini dopo le forti frasi su di lei pronunciate dal figlio di Alba Parietti e da suo padre. Ecco cos’è successo tra i due Vipponi.

Dayane Mello ha sfidato le cinque sfere nello studio di Live-Non è la d’Urso. L’ex Vippona prima di raccontare come procede la sua vita fuori dal reality e affrontare gli opinionisti in studio ha voluto riaprire il discorso sulla sua amicizia con Francesco Oppini. Tra i due inizialmente c’è stata una forte alchimia e la brasiliana ha più volte confessato di provare un sentimento più forte dell’amicizia nei confronti del figlio di Alba Parietti. Parole che hanno fatto scalpore considerando che Oppini è fidanzato da diversi anni e molto innamorato della sua compagna. Una volta resosi conto del sentimento dell’amica Francesco ha deciso di allontanarsi e da li il rapporto è scemato fino a diventare un vero e proprio conflitto. Entrambi i concorrenti della casa non hanno risparmiato parole di poca stima l’uno per l’altro e il rapporto è definitivamente cessato con l’uscita di Oppini dalla casa. Francesco Oppini non hai perdonato all’ex amica di aver raccontato ai coinquilini che ci fosse stato un presunto approccio amoroso tra i due. Francesco ha sempre ribadito che il rapporto tra lui e la Mello fosse stato sempre una bella amicizia e nient’altro.

A distanza di poche settimane dalla fine del reality però Francesco in compagnia del padre Franco è tornato a parlare di Dayane durante un’intervista. L’ex marito della Parietti ha raccontato che secondo lui il figlio è un eroe perché qualsiasi altro uomo sarebbe andato a letto con la modella 31enne, nonostante la presenza della fidanzata che lo aspettava a casa. In realtà Franco Oppini per esporre il suo pensiero ha usato un linguaggio molto più volgare che non è passato inosservato ai tanti followers della Mello. Interrogata da Barbara D’Urso sulla frase di cattivo gusto di Oppini e del padre, Dayane ha dichiarato di essere perplessa e senza parole. Nonostante questo la modella ci tiene a ricordare che l’ex coinquilino ha fatto una pessima figura.

Pronunciare frasi così pesanti verso una donna è stato un gesto veramente inelegante: “Non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di merda l’ha fatta lui non io” ha concluso. E voi cosa ne pensate?