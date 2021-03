Battibecco in diretta a Live non é la D’Urso tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga. A scatenare la lite è stata la differenza di pensiero sui vaccini anti Covid. Ecco cosa si sono detti.

Scontro epico in diretta a Domenica Live – Non è la D’Urso, tra l’ex giocatore Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone. I due personaggi televisivi chiamati dal programma nel ruolo di opinionisti, hanno condiviso il loro pensiero sui vaccini anti Covid raccontando le loro esperienze. Zenga residente a Dubai ha già ricevuto il vaccino decidendo di farsi somministrare la variante cinese. Una scelta che ha voluto spiegare proprio nel programma di Barbara D’urso. Decisamente impacciato l’ex giocatore ha letto dei dati che l’hanno convinto a prediligere proprio quel vaccino a quelli europei, ma non ha convinto il giornalista che si è scagliato contro di lui utilizzando dure parole. Secondo Alessandro Cecchi Paone, l’allenatore non avrebbe nessuna competenza per dare consigli sui vaccini e dovrebbe limitarsi a condividere la sua libera scelta senza cercare di influenzare i telespettatori non essendo preparato per farlo. Inoltre Cecchi Paone ha voluto contraddire il rivale affermando che il vaccino cinese non ha ricevuto nessuna approvazione dagli organi di controllo italiani e non sarebbe quindi idoneo alla somministrazione “Come fai a sapere quante persone sono morte o si sono sentite male per colpa del vaccino? Da noi deve passare attraverso l’EMA, ci sono delle regole, siamo un posto civile per questo” ha affermato.

LEGGI ANCHE > NINA MORIC ROMPE IL SILENZIO SU FABRIZIO CORONA E SVELA UN RETROSCENA

Zenga però non ci sta e attacca il giornalista con parole non troppo lusinghiere: “Non sei mai uscito dalla Barona, non puoi parlare” esordisce riferendosi ad un quartiere milanese. A questo punto i gli animi si scaldano e Paone consiglia a Zenga di continuare a fare il suo mestiere al posto di improvvisarsi virologo: “Parla di pallone, ignorante”. La padrona di casa interviene cercando di calmare i due opinionisti ma la pace tarda ad arrivare.

Alessandro Cecchi Paone minaccia querele e Zenga continua a inveire sostenendo le sue idee. Dopo interminabili secondi di litigio la regia decide di chiudere la lite mandando la pubblicità. E voi cosa ne pensate? Chi ha ragione tra l’ex calciatore e il giornalista?