Chiara Ferragni e Fedez, è nata la piccola: svelato il suo nome – FOTO

È finalmente nata la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez che mostrano il suo volto sui social e svelano il nome scelto. I fan entusiasti stanno riempiendo di like la tenera foto. Ecco come la coppia ha scelto di chiamare la piccola “baby girl”.

È nata la piccola “Baby Girl”, figlia di Chiara Ferragni e Fedez e sui social i milioni di fan si stanno scatenando, anche perché finalmente è stato rivelato il nome tanto atteso. Ecco gli ultimi aggiornamenti della coppia.

Chiara Ferragni lo annuncia sui social, e lo stesso fa suo marito Federico, il rapper Fedez: è nata la loro secondogenita, a tre anni di distanza dal primogenito Leone, che ha da poco festeggiato il suo compleanno. La piccola era molto attesa non solo dai suoi genitori ma anche dai tantissimi fan che vedono nell’ormai quartetto Ferragnez la famiglia perfetta.

La gravidanza di Chiara Ferragni

La seconda gravidanza di Chiara, come lei stessa aveva raccontato più volte nelle proprie Stories su Instagram, è andata molto meglio della prima.

Mentre aspettava Leone la Ferragni aveva avuto problemi alla placenta che l’avevano costretta a stare a riposo fino al giorno del parto. Così non è stato per “Baby Girl”, con la quale invece la 33enne ha avuto molti meno problemi, anche se la gravidanza è durata più della prima. La Ferragni infatti era ormai alla 39esima settimana quando la piccola è venuta al mondo.

Il sospetto che Chiara fosse entrata in travaglio aleggiava già tra i fan più attenti della coppia: era dalle 20:00 di ieri sera che i Ferragnez non condividevano con i followers né post né Instagram stories e questo dettaglio già aveva fatto scattare l’allarme. Ma è con il post di pochi minuti fa di questa mattina, 23 marzo 2021, che i sospetti sono stati confermati: la piccola è nata.

Come si chiama la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Nel tenero post che entrambi hanno condiviso su Instagram in cui appare il volto della neonata i due genitori hanno rivelato il suo nome, accontentando i fan che da mesi cercavano di indovinarlo. Vittoria, questo il suo nome, ha già conquistato i cuori di tutti con il suo dolce sguardo.

Continua a crescere il numero dei commenti di auguri alla coppia, insieme ai like alla foto, e intanto i Ferragnez fanno il pieno di felicità.