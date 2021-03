Chiara Ferragni, dopo la foto “scandalo” sui social arriva la risposta agli haters

Chiara Ferragni risponde agli haters che l’hanno attaccata dopo la pubblicazione di un suo ritratto nuda con il pancione. Ecco le sue parole sui social.

Sta facendo molto discutere il web la foto pubblicata su Instagram di Chiara Ferragni nella quale si rappresenta nuda con il pancione in vista, in particolare gli haters si stanno scatenando sul suo profilo coprendola di insulti per essersi mostrata sui social in questo modo. Lei ha risposto tramite alcune Instagram Stories, mettendo a tacere tutte le malelingue. Ecco che cosa ha detto la famosa imprenditrice digitale.

La foto su Instagram: che cosa sta accadendo

“Ieri notte mi sono addormentata sul divano, sono poi andata a letto alle 2“, inizia a raccontare Chiara Ferragni, per denunciare ciò che le sta succedendo nelle ultime ore. La Ferragni sta subendo molti attacchi sui social a causa di una fotografia che ha postato sul suo profilo Instagram e che la ritrae completamente nuda davanti allo specchio con il pancione ben in vista.

“Mi sono messa l’olio sulla pancia prima di andare a dormire, poi mi sono guardata e mi sono detta ‘che bella questa pancia‘. È proprio bello il corpo femminile. Così mi sono fatta una foto. Stamattina dopo averla riguardata ho deciso di pubblicarla e adesso è pieno di gente impazzita nei commenti“, continua a spiegare Chiara ai suoi numerosissimi fan.

La foto, pubblicata nel profilo personale Instagram dell’influencer, ha inevitabilmente attirato l’attenzione su di sé, anche da parte di molte donne che l’hanno però condannata. La maggior parte dei commenti negativi infatti additano la Ferragni come il contrario di ‘brava moglie‘, come indisciplinata e irrispettosa nei confronti del marito Fedez.

Commenti che a Chiara stessa sono sembrati decisamente esagerati ma che, ancora nel 2021, continuano ad esserci e anche in larga scala.

“A me fa ridere, però è molto triste che la maggior parte dei commenti negativi siano da parte di donne che dicono: ‘Ma tuo marito ti fa pubblicare queste cose?’ come se mio marito potesse decidere per il mio corpo e per i miei contenuti“, ha commentato infatti molto amareggiata ed infastidita la 33enne.

Infine, l’imprenditrice digitale ha voluto dare un piccolo ma grande consiglio alle sue fan, che spesso sono giovani e giovanissime e che la vedono come un vero e proprio idolo, pronte ad imitarla in ogni sua mossa.

“Ragazze siamo donne, siamo nel 2021, noi possiamo scegliere. Vi prego, state con delle persone che apprezzano la vostra libertà e vi apprezzano per quello che siete“, raccomanda, aggiungendo poi: “In una relazione dovete trovare qualcuno che vi faccia sentire davvero come la migliore versione di voi stesse e che vi lasci libere di essere chiunque vogliate essere“.

Critiche messe a tacere una volta per tutte quindi, e a rincarare la dose ci ha pensato anche il marito Fedez, che a sua volta ha affrontato l’argomento con una fotografia ironica.

La fotografia di Fedez

Tra le sue stories il cantante ha pubblicato un autoscatto che prova a replicare quello della moglie, scimmiottando la sua posa e inserendo persino le stesse emoticon.

I fan hanno apprezzato l’ironia e il sostegno che hanno dato alla coppia è riuscito a superare così le critiche degli haters.