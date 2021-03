Al Bano e il figlio Yari in disaccordo sulla performance di Fedez e Francesca Michielin

Yari Carrisi commenta l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin che si sono esibiti con un medley tra cui Felicità di Al Bano e Romina

Ieri sera è andata in onda la terza serata del festival di Sanremo. Durante la puntata dedicata alle cover tanti artisti si sono esibiti cantato le canzoni che un tempo hanno fatto la storia del festival e della musica italiana. Tra i protagonisti anche la coppia Fedez e Francesca Michielin che hanno cantato un mix di canzoni tra cui anche “Felicità” di Abano e Romina. E proprio l’artista di Cellino San Marco si è detto molto contento di questa scelta mentre pare avere un opinione diversa suo figlio Yari.

Al Bano molto contento per l’esibizione di Fedez e la Michielin

Fedez ha convinto quasi tutti ieri sera con la sua esibizione sul palco di Sanremo. Il cantante rapper insieme a Francesca Michielin ha cantato una serie di brani tra cui Dal verde di Calcutta, Le cose in comune di Daniele Silvestri, Felicità di Albano e Romina, Fiumi di parole dei Jalisse e Non amarmi di Alessandro Baldi e Francesca Alotta.

A commentare la scelta del midley subito dopo la puntata, è stato lo stesso Al Bano che si è complimentato con l’artista. L’ex marito di Romina Power ha confermato la bravura dei due giovani ragazzi ammettendo anche che non è semplice interpretare Felicità.”Se mi sono piaciuti Fedez e Francesca Michielin in ‘Felicità’? Fantastici ed eccentrici. L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere, io mi sono molto divertito ”.

Yari Carrisi commenta la performance

Poche ore fa, dopo aver ascoltato sicuramente con molta attenzione la performance di Fedez e e Francesca Michielin, il figlio di Al Bano ha voluto dire la sua. Postando una serie di stories su IG ha riportato dei titoli di alcuni giornali e non è apparso particolarmente soddisfatto dell’interpretazione. Infatti, ecco alcune sue affermazioni che sembrano non lasciare nessun dubbio: