Sarebbe stata la segnalazione di uno psichiatra di Ferrara a svelare un presunto omicidio: l’uomo ha ricevuto un messaggio da parte di un utente sconosciuto.

Una segnalazione misteriosa ricevuta da un uomo di Ferrara ha portato alla scoperta di un presunto omicidio per cui c’è già un sospettato. E’ successo tutto nella mattinata di oggi quando uno psichiatra residente nella località romagnola si è trovato un messaggio sul cellulare, arrivato da un utente anonimo. L’SMS parlava di un omicidio avvenuto in Via Ghiara ai danni di una donna di 75 anni. Comprensibilmente preoccupato, il medico ha subito girato l’informazione ai Carabinieri che si sono recati sul luogo, scoprendo che purtroppo non si trattava di un macabro scherzo: nell’abitazione indicata i militari di Ferrara hanno trovato le tracce di quello che sembra l’ennesimo caso di omicidio.

Nell’abitazione i Carabinieri hanno trovato un’anziana riversa sul suo letto, deceduta. Nella casa si trovavano anche i due figli della donna, rispettivamente un 45enne ed un 55enne che sono stati interrogati. Il più giovane dei due, al momento dell’irruzione dei Carabinieri, si è barricato in una stanza, minacciando di togliersi la vita. Solo l’intervento del suo avvocato è riuscito ad evitare il peggio ed a convincerlo a seguire i militari in caserma. L’uomo – che secondo alcune indiscrezioni potrebbe soffrire di disturbi psichici- avrebbe anche confessato di essere l’autore del delitto: “Sono stato io”, avrebbe ripetuto ai militari. Tuttavia, la dinamica dei fatti non è ancora del tutto certa. L’autopsia primaria ha confermato che il decesso della 75enne di Ferrara è avvenuto per soffocamento ma non è ancora stato stabilito con certezza assoluta che si tratti di un omicidio: la donna per il medico legale potrebbe anche essere deceduta per cause naturali. Una teoria avanzata dal medico forense è quella di una violenta lite tra il 45enne e la madre che avrebbe portato la donna ad avere un malore, fatale. Tutte tesi che adesso sono al vaglio degli investigatori che cercheranno di risolvere il caso quanto prima.