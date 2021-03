Lo scontro aperto tra Tommaso Zorzi e Akash Kumar nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha portato il modello ad una drastica decisione: ecco che cosa è successo tra i due.

Non è passato inosservato al web lo scambio di battute infuocate tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi. Entrambi all’Isola dei Famosi anche se con ruoli diversi – Zorzi come opinionista e Kumar come naufrago – lo scontro tra i due è arrivato già nel corso della seconda puntata del reality. Lo scambio di battute ha indispettito il modello al punto tale da fargli prendere una drastica decisione. Ecco che cosa è successo.

L’Isola dei Famosi è partita da ormai quasi una settimana e dopo i vari rumors Tommaso Zorzi, reduce dal suo grande successo al Grande Fratello Vip 5, è stato chiamato a partecipare in studio nel ruolo di opinionista, insieme ad Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini che per il momento segue il reality da casa a causa del Covid. La partecipazione dell’ex gieffino nelle prime due puntate si è già rivelata un successo ed ha attirato l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello che hanno deciso di seguire Zorzi nella sua prima avventura da opinionista.

Tommaso Zorzi, scontro con Akash Kumar

È stato nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi che sono arrivati i primi screzi tra Tommaso e uno dei naufraghi, Akash Kumar. Durante il turno di nomination Zorzi ha voluto porre una questione al modello, toccando però un argomento delicato che ha fatto andare su tutte le furie il concorrente.

“Pare che tu abbia più nomi, no?“, gli ha chiesto. La risposta di Akash è arrivata immediata: “Se vuoi fare la polemica di Selvaggia, ti dico che è già stata fatta a Ballando con le Stelle, non la voglio fare qua. C’è già tutto su Google, ho già chiarito. Mi chiamo Akash Kumar. Di queste robe di reality non ho voglia, voglio farmi la mia isola sereno“. I suoi toni molto aggressivi e sulla difensiva hanno richiesto l’intervento della conduttrice Ilary Blasi che ha voluto l’intento della domanda: nessuna polemica, solo chiarimenti. Ma non è bastato a calmare il naufrago. “Tommy sei diventato un po’ troppo trash. Parli a vanvera. Ci conosciamo da un paio di anni, sai il mio passato“, ha infatti continuato.

A stemperare la tensione e chiudere lo scontro ci ha pensato Iva Zanicchi pronunciando la battuta che ha fatto tanto divertire il web: “Dai Akash, non ti accasciare“.

Akash di una maleducazione e arroganza incredibile, ma anche poco furbo perché nel momento in cui viene tirata in ballo una questione del genere, la chiarisci. Pure se l’hai chiarita cento volte in altri cento programmi, la chiarisci lo stesso per chi non sa chi cazzo sei. #Isola — luluriant (@peularis) March 18, 2021

Akash vuole abbandonare l’Isola dei Famosi

In poco tempo la situazione è precipitata: dopo le parole di Zorzi e finito il momento della nomination infatti il naufrago ha iniziato a lamentare di voler uscire dal gioco, spingendo gli altri concorrenti a mandarlo al televoto.

Alla richiesta di Ilary Blasi di chiarimenti sul suo comportamento Akash ha risposto senza filtri e con una certa agitazione: “Il trash non mi appartiene e Zorzi deve calare le ali. Io ho una carriera che mi aspetta fuori. Mi sono già stancato mi sento solo. Voglio vincere, sono un ragazzo competitivo, ma io oggi voglio abbandonare il gioco. Mi sento a disagio, non è facile quando non vai d’accordo con i compagni. Per me, io ho già vinto la mia Isola“. Inutile il tentativo di convincere il naufrago del contrario, e così è finito in nomination insieme ad Angela Melillo.

Leggi anche -> Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi si commuove dopo la diretta: ecco perché

Leggi anche -> Isola dei Famosi, il fidanzato di Vera Gemma lascia tutti di stucco: ecco perché

I nomi di Akash Kumar

Nel passato del modello indiano ci sono diverse partecipazioni a reality e programmi, prima dell’Isola dei Famosi. Kumar ha infatti partecipato a Ciao Darwin, poi a Temptation Island e infine è approdato a Ballando con le Stelle, proprio durante il quale la questione dei diversi nomi è venuta allo scoperto a causa di Selvaggia Lucarelli. Pablo Andrea Romeo, Andrea e Akash sono i nomi che il modello ha utilizzato nel corso della sua carriera. Il consiglio di utilizzare degli pseudonimi era arrivato da parte di un suo agente che sosteneva che il suo vero nome indiano non avrebbe funzionato. Akash aveva anche poi fatto una triste confessione: “Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono tutti di destra“.