Amici 20, anticipazioni serale: ospiti ed eliminati della prima puntata

Tutte le anticipazioni del primo appuntamento Serale di Amici 20 di Maria De Filippi in onda il 20 marzo su Canale 5

Inizia finalmente l’appuntamento serale di Amici 20 in onda ogni sabato sera su Canale 5. Il talent andrà a sostituire C’è Posta per te, che la scorsa settimana ha chiuso una nuova stagione di successo. Intanto, grazie agli spoiler possiamo anticipare cosa è accaduto nella registrazione di ieri e di conseguenza chi è stato il primo eliminato dalla scuola e chi sono stati gli ospiti.

La prima eliminata del serale di Amici 20 è Gaia

Giovedì 18 marzo 2021, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici, come sempre condotto da Maria De Filippi. Il talent è giunto alla sua ventesima edizione e in tanti sono curiosi di sapere cosa è accaduto. Maria ha subito presentato i tre giudici, ovvero Stefano Di Martino, Emauele Filiberto e Stash Fiordispino. Le squadre si sono divise in due, capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini.

Nella prima sfida si sono scontrate Enula e Martina, con la vittoria della prima. Nella seconda prova, invece, Serena ha sfidato Rosa e ovviamente in studio è nata la prima polemica tra la Celentano e la Cuccarini. Tra le due ballerine vince Serena, passando poi alla terza prova che vede sfidarsi Sangiovanni e Tancredi. La prima manche viene vinta da Zerbi-Celentano, d’accordo per l’eliminazione Rosa, Gaia e Tancredi. La prima eliminata del Serale di Amici 20 è Gaia.

Ospiti: Sabrina Ferilli e Pio e Amedeo

Nella seconda manche il pubblico vedrà ancora protagonista la vittoria dei ragazzi della squadra di Alessandra e Rudy. Quest’ultimi decideranno di mandare al ballottaggio Raffaele, Ibla e Martina. Le due allieve vengono salvate e Raffaele andrà al ballottaggio finale con l’ultimo eliminato della serata.

La De Filippi a fine puntata inviterà tutti i ragazzi ad andare in casetta e li scopriranno chi dovrà lasciare la scuola. Intanto, tra una manche e l’altra non mancheranno nemmeno ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo. Maria, infatti, ha invitato Sabrina Ferilli e il duo comico formato da Pio e Amedeo.