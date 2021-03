Meteo oggi giovedì 18 marzo: temporali e neve a bassa quota, resiste l’inverno

Meteo oggi giovedì 18 marzo: ci avviciniamo al fine settimana con uno scenario critico in molte regioni soprattutto del Centro Sud

Anche la giornata di oggi presenterà uno scenario meteo non incoraggiante, con criticità previste in molte regioni. Sebbene al Nord la situazione possa apparire in miglioramento rispetto alle ultime 24 ore, è al Centro Sud che si assiste ad un considerevole peggioramento. Infatti in queste aree sono previsti temporali e nevicate sui rilievi. Temperature in evidente calo in tutto il territorio e coda dell’inverno che ancora per 24 ore si farà sentire in modo netto. Di seguito tutti gli aggiornamenti sullo scenario che caratterizzerà la giornata.

Al Nord bel tempo al mattino su gran parte delle regioni. Bollettino meteo che presenterà poche criticità, con soleggiate sparse sia sul versante occidentale che su quello orientale. Nevicate possibili sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Possibili imbiancate anche sulle aree collinari e sul Triveneto. Ma nel complesso la giornata resterà asciutta ma fredda. Con le temperature che si manterranno rigide ovunque. Termometro che farà registrare i valori massimi a Trento con 11°.