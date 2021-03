Giovanna Abate conferma la storia d’amore tra lei e l’ex naufrago Akash Kumar, ma viene messa di fronte a una notizia inaspettata: Pare che il modello indiano fosse pronto a mettere in scena una falsa storia d’amore.

Nuove ombre su Akash Kumar. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi nella sua brevissima partecipazione al reality ha fatto molto parlare di sé. Il suo carattere risultato eccessivamente arrogante non è piaciuto ai telespettatori a casa e gli è costato la permanenza in Honduras. La poca simpatia del pubblico nei suoi confronti ha poi aperto alcune pesanti insinuazioni nei suoi confronti. In molti infatti hanno accusato il modello di avere gli occhi rifatti. Un’operazione complicatissima e vietata negli stati Europei alla quale il 25enne di sarebbe sottoposto alcuni anni fa. C’è chi giura di conoscerlo fin da bambino e di essere certo che si occhi siano sempre stati castani. Akash ha negato ogni accusa e racconta di essere attaccato solo per invidia. Oggi però si aggiunge un altro brutto tassello sul suo conto. Secondo Gabriele Parpiglia, il modello di origini indiane avrebbe chiesto ad una ragazza di far finta di essere la sua fidanzata e partecipare come ospite in studio all’Isola dei Famosi, per alimentare il gossip. Il giornalista di Chi ha dichiarato di essere in possesso di tutte le chat che provano la veridicità delle sue accuse. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE > CARLOS CORONA LONTANO DA NINA MORIC DOPO L’ARRESTO DEL PADRE: ECCO DOVE SI TROVA

La tronista Giovanna Abate ha raccontato sempre a Parpiglia di avere una relazione con Kumar, iniziata il natale scorso. La coppia si sarebbe conosciuta poco prima di dicembre e avrebbe passato le vacanze insieme. Nonostante la lontannaza hanno continuato a sentirsi fino all’entrata del modello all’Isola. Peccato però che Kumar cercasse una finta fidanzata da far andare in studio per sostenerlo. Giovanna appena appresa la notizia ha raccontato di esserci rimasta molto male. Nonostante i due non fossero ufficialmente fidanzati ma per ora il loro rapporto era solo una frequentazione credeva di essere l’unica donna nella vita del ragazzo.

LEGGI ANCHE > DAYANE MELLO SI SCAGLIA CONTRO FRANCESCO OPPINI:”CHE FIGURA DI M…”

Prima della fine dell’intervista, l’ex tronista molto seccata dal racconto di Gabriele Parpiglia ha anticipato che chiamerà immediatamente Akash proprio per avere delle risposte su questa brutta faccenda.