Chiara Ferragni, le prime dolci parole di Leone alla sorellina Vittoria

È nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e di Fedez, e i genitori fanno vedere la piccola al primogenito Leone per la prima volta. Ecco che cosa ha detto.

Finalmente è nata Vittoria: la piccola, oltre che essere tanto attesa da mamma Chiara Ferragni e papà Fedez, era aspettata con impazienza anche dal primogenito Leone. A poche ore dalla nascita, i due genitori l’hanno mostrata in videochiamata al fratellino maggiore per la prima volta: ecco come ha reagito.

“Ciao Vittoria!”

“La sorellina, amore” “Vit-to-ria”, ripete Leone nel video. “E la mamma?” “Vittoria” “NO, io non mi chiamo Vittoria”. “Non ti chiami Vittoria come la sorellina?”