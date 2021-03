Chiara Ferragni, la foto del parto che fa infuriare i fan: “Incredibile”

A pochi minuti dalla nascita della sua secondogenita Chiara Ferragni pubblica una foto che fa discutere i suoi followers. Ecco cosa è successo.

Piovono critiche su Chiara Ferragni. La bella influencer ha dato alla luce lo scorso 23 marzo la sua secondogenita. A poche ore dalla nascita della piccola Vittoria la coppia ha deciso di condividere con i propri followers alcuni immagini dei primissimi secondi di vita della bambina. Fotografie che ritraggono i neogenitori con in braccio per la prima volta la neonata. A molti fan della coppia però non è sfuggito il fatto che la bellissima neomamma bis pochi secondi dopo aver partorito sfoggiasse un trucco molto pesante e perfetto più da red carpet che da clinica ginecologica. Ombretto oro, mascara perfetto e rossetto rosa valorizzano sicuramente il viso della Ferragni ma fanno pensare più ad uno shooting di moda piuttosto che ad un momento privatissimo. In molti hanno fatto notare quanto questa foto sia innaturale: “L’unica donna che partorisce truccata” ha scritto una follower: “Ma lei si trucca anche quando partorisce, incredibile” continua un altro fan:“L’ombretto durante il parto no” concludono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A far sorridere i follower è l’immagine della scena di Chiara che molto probabilmente si sarà truccata da sola non potendo accedere nessuno in clinica per le regole anticovid, in pieno travaglio e a poche ore dall’espulsione della sua piccola. Il trucco perfetto infatti farebbe pensare ad un make up appena fatto o almeno realizzato pochissime ore prima. Sono in molti gli hater della coppia che criticano l’esposizione continua della coppia sui social, soprattutto del figlio Leone e ora anche della piccola Vittoria. Le immagini quotidiane della vita privata dei Ferragnez non piacciono a tutti soprattutto quando come in questo caso risultano filtrate e create ad hoc per il pubblico. Nonostante tutto però il lieto evento non è passato inosservato e sono stati in tantissimi a dedicare un pensiero d’affetto a Chiara e Federico e soprattutto alla piccola Vittoria.

Nelle prime foto pubblicate su Instagram la neonata già sponsorizzata in una tutina firmata Chiara Ferragni è di una dolcezza infinita e siamo sicuri che d’ora in poi diventerà la star della famiglia.