Gianni Morandi in ospedale, l’ira dei fan per la foto pubblicata sui social

Dopo l’incidente avvenuto lo scorso 11 marzo, Gianni Morandi mostra sui social la sua convalescenza in ospedale ma un dettaglio fa infuriare i suoi followers. Ecco il gesto che ha creato le polemiche.

Gianno Morandi sta meglio e dopo il grande spavento dovuto all’incidente di alcuni giorni fa è tornato sui social. Il cantante era caduto dentro un piccolo falò accesso nei campi di sua proprietà per bruciare alcune sterpaglie. Il suo entourage ha reso noto che il cantante ha perso l’equilibrio ed è caduto dritto dentro il fuoco, ustionandosi principalmente le mani e le gambe. Ricoverato immediatamente all’ospedale Bufalini di Cesena da due settimane sta ricevendo le cure necessarie per una totale guarigione. Il cantante, dopo pochi giorni di ricovero in ospedale ha voluto tranquillizzare i fan tornando sui social e raccontando questi giorni di convalescenza. Nelle ore scorse ha comunicato che finalmente nonostante le ustioni è tornato a camminare. Resta più grave invece la situazione delle mani. Ancora con grandi fasciature su entrambi gli arti superiori non è autosufficiente. L’ultima foto pubblicata su Instagram mostra Gianni insieme alla moglie Anna, che lo aiuta a mangiare, con la didascalia: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama“.

Non riuscendo ad utilizzare le mani a cause delle bende deve essere imboccato dalla moglie. Peccato che l’aiuto di Anna non sia stato apprezzato da tutti. Molti fan hanno, infatti, non trovano giusta la presenza in ospedale della moglie, poichè a non tutti i congiunti dei degenti è concesso entrare in ospedale a causa delle restrizioni per contrastare il virus Covid-19. “Questa foto fa tanta tristezza, come al solito le regole non valgono per tutti” ha commentato una follower. Nonostante le tante critiche non sono mancati i messaggi d’incoraggiamento da parte di Vip, followers e amici del cantante. Jovanotti ha scritto un post sul profilo del cantante con tanti cuori, mentre Neck ha voluto comunicargli la sua vicinanza: “Grande Gianni. Siamo tutti con te!”.

Anche Levante ha deciso di mandare i suoi migliori auguri alla coppia dedicandogli un pensiero: “Amori!” ha scritto sotto l’immagine incriminata.