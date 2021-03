Il magazine inglese The Sun sbugiarda Meghan Markle e Harry. Ecco le prove che il matrimonio segreto celebrato 3 giorni prima delle nozze in mondovisione non è mai stato celebrato.

Non si placano le polemiche sulla ex real coppia formata da Meghan Markle e il principe Harry. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey andata in onda alcune settimane fa, nella quale l’attrice americana sparava a zero sulla famiglia del marito e sui media inglesi sono stati in tantissimi a cercare di fare chiarezza sulle sue dichiarazioni. Tra le tante critiche della ex duchessa contenute nei 120 minuti di intervista non è proprio andata giù ai fan della casa reale inglese la notizia che il matrimonio celebrato il 19 maggio 2019 davanti a 100 milioni di persone e costato alla regina Elisabetta ben 45 milioni di euro, fosse in realtà una farsa. La Markle ha infatti dichiarato che lei e Harry si erano già sposati in gran segreto tre giorni prima con la complicità dell’arcivescovo di Canterbury e che la cerimonia era stata solo uno spettacolo per il pubblico. Oggi però il magazine inglese The Sun la sbugiarda pubblicando il certificato di nozze che riporta la data e il luogo esatto delle nozze.

Il documento ufficiale della loro unione riporta proprio la data del matrimonio in mondovisione celebrato il 19 maggio. Ma allora perché l’attrice ha raccontato una bugia nell’intervista in cui giura di dire solo la verità? A fare chiarezza è dovuto intervenire il portavoce della coppia spiegando che Harry e Meghan tre giorni prima del matrimonio si sono scambiati solo i voti ma le nozze ufficiali sono state celebrate effettivamente il 19 maggio in presenza di tutta la famiglia reale. Insomma una verità decisamente diversa da quella raccontata da Meghan a Oprah Winfrey.

Oltre all’equivoco sulla data delle nozze sono in molti a chiedersi anche chi tra i parenti di Harry abbia fatto insinuazioni razziste sul probabile colore della pelle del primogenito della coppia (come raccontato da Meghan). Per ora nessun colpevole è stato identificato facendo cadere l’ombra del sospetto su tutti i componenti della famiglia. Che sia stato fatto apposta? Voi cosa ne pensate?