Fedez piange in ospedale dopo la nascita di Vittoria: il video è virale

Dopo la nascita della sua secondogenita Chiara Ferragni pubblica il video della prime coccole tra Fedez e la neonata. Ecco tutti i dettagli.

Ieri dopo mesi di attesa è arrivata la lieta notizia: Chiara Ferragni e Fedez all’anagrafe Federico Lucia sono diventati genitori per la seconda volta. A renderlo noto sono stati gli stessi neo genitori bis che come sempre hanno condiviso sui social numerosi momenti privati appena vissuti. Tra di questi oltre alla prima foto della piccola che hanno deciso di chiamare Vittoria, Chiara ha caricato su Instagram il dolce memento in cui Federico ha cullato la neonata probabilemtne per la prima volta. Fedez non ha mai nascosto le sue emozioni, non riuscendo a trattenere le lacrime neanche alla fine della sua esibizione a Sanremo e ora comprensibilmente con il braccio la sua bimba è scoppiato in un pianto a dirotto. Il momento è tenerissimo con Chiara che esorta il marito a non piangere per non farla nuovamente commuovere e Fedez che nonostante i tentativi continua a lacrimare senza sosta.

più padri come fedez al mondo vi prego pic.twitter.com/NaxXLPQr0V — ele ❁ (@aronvstyles) March 23, 2021

Per Chiara e il rapper si tratta del secondo figlio dopo la nascita di Leone nato il 19 marzo 2018, tre anni e 4 giorni esatti prima della sorellina. Oltre a questo video la bionda influencer e il marito hanno pubblicato anche la sua prima foto con in braccio Vittoria dove a pochissime ore dal parto sembra già in splendida forma. Poco dopo la coppia ha deciso di condividere anche un video del fratellino Leone che purtroppo per le regole anticovid non può accedere all’ospedale e dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere Vittoria. Nel post di vede il bambino seduto sul divano di casa che le dice che la aspetta con amore. Dopo l’annuncio del fiocco rosa sono stati migliaia i followers Vip e Nip a lasciare sui social messaggi di auguri e affetto.

Tra questi oltre ovviamente a tutte le sorelle Ferragni, Tommaso Zorzi, Mara Venier, Neck, Chiara Biasi, Noemi, Anna Tantangelo, Anna Dello Russo, Paola Turci, Rudy Zerbi e moltissimi altri.