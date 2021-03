Dopo l’arresto di Fabrizio Corona, il figlio Carlos Corona non è tornato a vivere con la madre Nina Moric. Ecco dove vive ora il 18enne.

Fabrizio Corona è tornato in carcere. Dopo una settimana passata nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Raffeale di Milano il tribunale ha deciso di rispedirlo in nel penitenziario di Monza dove dovrà scontare altri nove mesi di reclusione. La decisione della revoca degli arresti domiciliari è arrivata dopo la violazione di Corona del regolamento. Tra i divieti non rispettati dall’ex fotografo delle star ci sarebbe in continuo uso dei social, la presenza di amici in casa e la comparizione in numerosi programmi televisivi. Appena Corona ha appreso la notizia, disperato per la nuova entrata in carcere, ha provato a tagliarsi le vene con una penna per poi opporre resistenza all’arresto scagliandosi contro i poliziotti. Dopo le medicazioni dovute all’autolesionismo Fabrizio è tornato in carcere e potrà uscire probabilmente solo nel 2022. In molti in queste ore si sono chiesti dove sia il figlio Carlos Corona dopo l’arresto del padre. Fino a pochissimo tempo fa il ragazzo conviveva con il padre e compariva spesso nei post social di Corona. Fece scandalo anche l’appello del 18enne che accusava il padre di costringerlo a vivere con lui anche con la violenza fisica tenendolo lontano dalla madre Nina Moric.

Successivamente Carlos ritrattò tutto raccontando di essersi inventato ogni cosa. Un triste episodio dopo il quale il web chiese a gran voce di aiutare il giovane che sembrava decisamente confuso e poco stabile. Ora che il padre non sarà presente per diverso tempo sembra però che Carlos non sia tornato dalla madre. A darne conferma è Gabriella, la nonna del ragazzo, che ha raccontato che Carlos Maria sarebbe all’estero a casa dei nonni materni.

Molto probabilmente si trova in Croazia, paese natale della madre: Nina: “In questo momento è all’estero con i genitori della Moric e, mi creda, la cosa mi fa stare serena” ha raccontato la nonna paterna. Insomma fortunatamente il ragazzo non ha assistito al nuovo arresto del padre ed è circondato dall’affetto dei nonni.