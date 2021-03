Paola Caruso, intervistata da “Nuovo Tv” ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul GF Vip che hanno fatto ben sperare i fan. Ecco le sue parole.

Che cosa c’entra Paola Caruso con il GF Vip? La showgirl lo ha chiarito nel corso di un’intervista a “Nuovo Tv”, nella quale ha parlato anche dell’edizione del Grande Fratello Vip del 2021 anticipandone un importante dettaglio che ha rallegrato i suoi numerosi fan. Ecco che cosa ha detto.

Paola Caruso torna a farsi sentire nel mondo del gossip. Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e l’anno successivo al reality/caccia al tesoro Pechino Express di Rai 2, la Caruso aveva deciso di restare per un po’ alla larga dalle telecamere. Il motivo? La sua gravidanza, scoperta in Africa proprio durante le riprese di Pechino Express, programma al quale tra l’altro aveva partecipato in coppia con Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Il bambino, chiamato Michele, ha oggi 2 anni ed è figlio dell’ex compagno della Caruso Francesco Caserta, che non ha però voluto riconoscere il figlio e con il quale la showgirl si è trovata costretta a chiudere in modo brusco, passando anche per tribunali.

Dopo una breve relazione con Michele Merlo oggi Paola Caruso ha spiegato a “Nuovo TV” di aver ritrovato la felicità tra le braccia di Dario Socci, pugile conosciuto anche con il nome di “The Italian Trouble”.

Insomma è iniziato un periodo decisamente felice e spensierato per la showgirl, che potrebbe essere coronato da un ulteriore elemento, e di mezzo c’è proprio il famoso reality show di Canale 5.

Paola Caruso al GF Vip 2021

Come ha infatti rivelato nell’intervista, Paola Caruso potrebbe essere nel cast del GF Vip 6. La scorsa edizione è appena terminata, ma gli autori del programma sono già all’opera per decidere la formazione della prossima “squadra” di coinquilini famosi che abiteranno la Casa di Cinecittà nei prossimi mesi.

Paola ha ammesso di sentirsi finalmente pronta per la prossima edizione del Grande Fratello e con le sue parole ha lasciato intendere di essere già in trattativa con la produzione.

Per partecipare al reality la showgirl metterà così la parola ‘fine’ allo stop alla televisione che si era auto imposta per poter essere il più possibile presente per il figlio Michele. Oggi, però, il piccolo è cresciuto e secondo la Caruso è arrivato per lei il momento di ritornare sul piccolo schermo.