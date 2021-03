Un gravissimo lutto ha interessato Uomini e donne: è venuto a mancare Fabio Donato ex cavaliere del parterre maschile

Un grave lutto ha interessato il programma condotto da Maria De Filippi. Poche ore fa è venuto a mancare un ex cavaliere di Uomini e donne e ad annunciare la tragica notizia proprio i familiari dell’ex partecipante. Un dramma che ha sconvolto non solo i familiari dell’uomo ma anche tutta la redazione di Canale 5, colpiti dal tragico evento. Stiamo parlando di Fabio Donato, al quale ha partecipato al format qualche anno fa trovando anche la sua anima gemella. Andiamo a vedere cosa è accaduto nel dettaglio.

Grave lutto a Uomini e donne: Il triste messaggio di Lisa Leoporati

Aveva solo 46 anni Fabio Donato. L’uomo ha partecipato a Uomini e donne qualche anno fa ed è rimasto protagonista per lungo tempo. In tanti sicuramente ricorderanno la love story con la dama Lisa Leporati. Tra i due infatti, sbocciò l’amore in trasmissione e dopo poco decisero di uscire per viversi fuori.

Oggi, dopo il triste annuncio, l’ex dama ha deciso di pubblicare una foto che li ritrae assieme sui social, con una dedica molto commovente: “Ti ricorderò sempre così” ha scritto Lisa, ricordando di sicuro tutti i bei momenti trascorsi.

È morto Fabio Donato, ex cavaliere del trono over

Fabio Donato è venuto a mancare a causa di brutto male. Purtroppo, la malattia non gli ha lasciato scampo e lo portato via dai suoi familiari molto presto. I funerali dell’uomo saranno celebrati il 26 marzo nella chiesta di Ponderano, dove appunto viveva l’ex cavaliere.

La notizia della drammatica scomparsa dell’ex partecipante di Uomini e donne ha sconvolto tutti, compresa la redazione del programma. Proprio per questo motivo non è escluso che nelle prossime registrazioni possa esserci una dedica degli autori.

Si tratterebbe di un gesto che farebbe piacere anche agli appassionati del programma che ogni giorno seguono con dedizione le avventure dei propri beniamini. Di Fabio Donano hanno tutti un bel ricordo e come è già successo con ex cavalieri o dame che sono venuti a mancare, è molto probabile che Maria De Filippi mandi in onda un piccolo messaggio.