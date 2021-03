Fabio Fulco annuncia la prima gravidanza della sua compagna Veronica Papa. La coppia accoglierà la nascitura il prossimo giugno. Ecco tutte i dettagli.

Fabio Fulco è pronto a diventare padre. L’attore 50enne aveva espresso il grande desiderio di accogliere un bambino nella sua famiglia già da diverso tempo. Nonostante la lunghissima relazione con la ex fidanzata Cristina Chiabotto però questo desiderio non si era ancora avverato. La ex coppia dopo aver ufficializzato la separazione ha trovato la felicità accanto a due nuovi partern. Cristina si è sposata e aspetta un bambino dal marito Marco Roscio e negli stessi mesi in cui è prevista la nascita della bambina dell’ex Miss Italia anche Fulco è pronto ad accogliere la sua primogenita dalla compagna Veronica Papa. Fulco ha reso nota la relazione con la nuova compagna di 25 anni più giovani lo scorso anno e ora sono prontissimi ad allargare la famiglia. “Ho sempre sognato di diventare padre ma, per come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all’idea di restare solo” ha raccontato l’attore al settimanale Chi . Poi la svolta nella sua vita è arriva attraverso il grande amore per la nuova giovane compagna Veronica: “Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo” ha continuato: La coppia al settimo cielo ha voluto svelare in esclusiva il sesso del nascituro “Avremo una bambina”. Sarà quindi un fiocco rosa quello in arrivo in casa Fulco.

L’attore racconta di aver pianto per la felicità per ben tre giorni dopo aver appreso la notizia. Essere padre è sempre stato il suo sogno e la realizzazione di questo grande desiderio rappresenta uno dei momenti più belli e intensi della sua vita: “Sono nato per fare il padre” ha raccontato. Fabio avrebbe voluto urlare al mondo tutta la sua felicità ma lui e la compagna hanno deciso di tenere riservata la notizia fino al settimo mese di gravidanza. La nascita della bambina è prevista per il prossimo giugno ma la coppia ha deciso di non svelare in nome scelto fino alla nascita della primogenita. Sulla grande differenza di età con la compagna l’attore ha raccontato di avere avuto qualche preoccupazione solo all’inizio. A rendere inquieto Fabio era il giudizio della gente e soprattutto il parere della famiglia di Veronica. La mamma e il papà della ragazza l’hanno accolto a braccia a aperte e la maturità di Veronica ha reso il rapporto naturale. Insomma una storia d’amore con la A maiuscola che ha rivoluzionato la vita dell’attore e noi gli facciamo i nostri migliori auguri.