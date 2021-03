Maurizio Costanzo su Tommaso Zorzi ci ripensa: “Potrebbe andare lontano”

Maurizio Costanzo ha fatto retromarcia su ciò che aveva affermato sul vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi: ecco le sue parole.

Maurizio Costanzo ha nuovamente espresso il proprio parere su Tommaso Zorzi, l’influencer 25enne che a inizio marzo ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip e che sta raccogliendo molti consensi con la sua partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi. Ecco che cosa ha detto Costanzo su di lui.

Le parole di Maurizio Costanzo su Tommaso Zorzi

Nell’intervista per “Il Giornale” Maurizio Costanzo si è sbilanciato, spendendo delle parole di ammirazione nei confronti di Tommaso Zorzi. Il giovane volto tv è stato ospite nell’ultima registrazione della puntata del “Maurizio Costanzo Show” ed è riuscito a conquistare il cuore anche del marito di Maria De Filippi. Costanzo lo ha definito “una sorta di ‘semi parente’ che attira fiducia“.

Tommaso Zorzi di strada nella tv ne ha fatta dalla sua partecipazione a ‘Riccanza’, passando per ‘Pechino Express’, vincendo il ‘Grande Fratello Vip 5’ e approdando come opinionista all’Isola dei Famosi. “La gente lo ama, lo percepisce come se fosse il figlio o il fratello“, continua ad affermare Costanzo, tessendo le lodi del ragazzo che proprio durante il noto reality show di Canale 5 si è fatto notare al grande pubblico per le sue doti e talento da vero show man.

“L’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi è uno che potrebbe davvero andare lontano“, ha ammesso il conduttore del “Maurizio Costanzo Show”, in risposta alla domanda su chi lo avesse maggiormente impressionato durante la prima puntata del suo storico programma talk show in onda su Canale 5.

L’opinione di Maurizio Costanzo sui reality show

Costanzo già durante un’intervista su “Chi” aveva rivelato di non disdegnare i reality, soprattutto in un periodo nel quale le chiusure per prevenire il diffondersi del Covid non permettono alle persone di svagarsi nei teatri o nei cinema.

“I telespettatori sono abitudinari. Il reality show, andando in onda per alcuni mesi in date fisse, diventa un appuntamento irrinunciabile per chi lo segue. In questo ultimo anno molti italiani li hanno trovati di compagnia“, ha ammesso il conduttore tv, spiegando come abbia avuto anche lui stesso una prova tangibile del grande seguito che hanno ancora i reality ed in particolare Tommaso Zorzi: “Ospite da me in radio una delle scorse mattina, Tommaso Zorzi del GF Vip ha surriscaldato i centralini come nessuno prima di lui“.

Insomma secondo Costanzo ad aspettare Zorzi c’è un futuro roseo nel mondo della tv. Cosa ne penserà di queste affermazioni il diretto interessato?