Dayane Mello è fidanzata? Lei: “C’è qualcuno che va e viene da 10 anni”

Dayane Mello si lascia andare a piccanti confessioni in diretta con “Casa Chi” e confessa di avere un uomo da circa 10 anni

La modella brasiliana è stata senza dubbio una delle protagoniste più amate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha saputo giocare molto, tanto che qualcuno l’ha definita una vera e propria stratega. Accanto al suo personaggio non sono mancate le polemiche, sia per quanto riguarda il televoto che quando è venuto a mancare suo fratello. Di recente, Dayane si è lasciata andare ad una lunga diretta con Casa Chi svelando dettagli davvero importanti su alcuni ex concorrenti ma anche sulla sua sfera privata.

Dayane Mello ha un fidanzato da 10 anni

Nella vita di Dayane Mello ci sarebbe un uomo, questa è la notizia bomba che nessuno si aspettava. L’ex gieffina ha ammesso che “da circa 10 anni c’è una persona che va e viene dalla mia vita”, sorprendendo tutti. Forse ha trovato un fidanzato ma purtroppo non si è sbilanciata sula sua identità. Chi sarà dunque ad oggi l’uomo che le sta facendo battere il cuore non è dato saperlo ma non c’è da escludere che possa venir fuori il suo nome in seguito.

La modella brasiliana ha anche raccontato che nella Casa del GFVip nessuno è riuscito a prenderla, anche se per Oppini all’inizio ha provato un certo interesse. “Francesco ci sa fare con le donne, ma non è il mio genere di uomo. Però mi piaceva la tensione che mi dava”.

Il rapporto attuale con Rosalinda e i nuovi progetti lavorativi

L’ex gieffina durante la diretta con Casa Chi ha parlato anche del rapporto che ha oggi con Adua De Vesco. Le due all’interno del reality hanno avuto varie discussioni fino ad allontanarsi totalmente. Ad oggi, infatti, non sembrano aver un gran rapporto e la Mello non è nemmeno tanto convinta del flirt tra Rosalinda e Zenga.

Secondo la sua impressione si tratta solo di pubblicità: “Credo che stiano sfruttando molto la televisione, ma bisogna vedere nel letto come va, che è la cosa che importa”. Da quando hanno terminato la loro esperienza a Canale 5, Dayane si è molto concentrata sulla sua vita privata e professionale ammettendo di aver rifiutato di partecipare al GFVip brasiliano ma che sarà presente in un videoclip di Cristiano Malgioglio.