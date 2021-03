Zorzi vince il GFVip: la sorella Gaia scatena il caos con un tweet contro la Mello

Dopo al vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, la sorella Gaia pubblica un tweet che fa infuriare i fan di Dayane Mello

Grandi emozioni ieri sera al Grande Fratello Vip. Una puntata davvero particolare che ha visto proclamare il vincitore di questa questa edizione. Tommaso Zorzi era il favorito per i bookmakers e così è stato, ha raggiunto li la vittoria. L’influencer milanese ha battuto Andrea Zelletta (con l’84% dei voti), Stefania Orlando (67%) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68%). Se in tanti pensavano che al podio sarebbe arrivata Dayane Mello si è sbagliato. Mail vero colpo di scena è arrivato con un tweet da parte di Gaia Zorzi nei confronti della modella brasiliana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Per molti era scontato che Tommaso Zorzi avrebbe vinto il Grande Fratello Vip 5. La sua simpatia, la sua intelligenza ma anche la propria ironia ha conquistato tutti dal suo primo ingresso nella Casa, motivo per cui arrivato in finale.

Una finale meritatissima nonostante le polemiche sul televoto, che più volte hanno riguardato Dayane. Per settimane si è parlato di voti truccati e provenienti dalla città natale della modella. Alfonso Signorini e tutta la produzione però hanno cercato di fare il possibile studiando un televoto lampo che evitasse polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)



Il post di Gaia Zorzi scatena il caos sui social

La finalissima del GFVip è stata segnata da forti emozioni. Ogni concorrente ha incontrato in studio i propri familiari che non incontrava da tempo,. Molto emozionante l’incontro tra Dayane Mello e sua figlia, dove proprio le parole della bambina hanno fatto scoppiare in lacrime uno studio intero. Tommaso Zorzi, invece, ha ha riabbracciato Francesco Oppini, ex concorrente a cui è stato legatissimo durante l’esperienza nella casa, condivisa fino a Natale.

Agree o disagree ma loro due hanno segnato questo gf pic.twitter.com/VLARYZXAYE — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) March 2, 2021

Appena si sono incontrati ha detto che ora che lo ha ritrovato non lo lascerà mai più (quasi come se fosse una dedica d’amore). Poi è stato il turno di sua madre e la sorella. E proprio Gaia Zorzi ha scatenato i telespettatori sui social a notte fonda con un tweetter. La sorella dell’influencer sul proprio account ha scritto: “Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo gf”, condividendo una foto di Tommaso insieme a Dayane. Un frase che ha dato molto fastidio ai seguaci della modella che ovviamente speravano in un finale diverso…