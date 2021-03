Caterina Balivo, l’outfit da allenamento è da sogno: “Ti sta bene tutto”

Caterina Balivo in grandissima forma: in tenuta da “allenamento” mostra il suo fisico perfetto, ma anche un sorriso che incanta i follower

La conduttrice resta uno dei personaggi della televisione più attivi in assoluto sui social. La sua presenza resta massima sia per raccontare ai suoi follower aneddoti riguardo la sua vita privata che scene sugli impegni televisivi appena conclusi. Infatti la sua partecipazione al programma “Il cantante mascherato” di Milly Carlucci è stata un successo. Soprattutto perché ha rappresentato il ritorno in televisione della bellezza napoletana che era rimasta lontana dagli schermi da quasi in anno. Dall’inizio della pandemia da Coronavirus ed il primo lockdown infatti aveva deciso di darsi un periodo di tempo di riflessione. Per capire come evolvesse la situazione restando accanto alla famiglia ed agli affetti. Un periodo difficile per milioni di italiani, che hanno dovuto fare i conti con un emergenza sanitaria mai vissuta in precedenza. E così anche la conduttrice ha fatto una scelta.

Adesso i suoi fan sono molto contenti perché hanno potuto rivedere Caterina Balivo di nuovo in televisione, anche se nelle vesti di componente della giuria nel programma del venerdì sera di Milly Carlucci che ha raccolto tanti consensi negli spettatori e nei numeri che ha collezionato. Adesso per lei si apre l’attesa, quella vera. E che rappresenta il suo reale ritorno nel lavoro che ama e che resta quello della conduzione. Tante le voci su un suo possibile rientro a tempo pieno. Si vocifera di un programma da mandare in onda nei fine settimana, ma ancora nulla si sa di concreto. Intanto su Instagram la conduttrice non ha mai smesso di conquistare i suoi follower anche con foto che hanno messo in risalto la sua straordinaria forma fisica. Nell’ultimo pubblicato sul suo profilo ufficiale è stata definita irresistibile dai follower. Con una scollatura evidente ed un fisico perfetto. Post che ha raccolto tantissimi like e commenti e che vi proponiamo sotto.