Bianca Guaccero, sotto il top aderente niente. I fan: “Che bell’inizio settimana”

Bianca Guaccero ha regalato uno scatto davvero bollente ai suoi follower. La conduttrice al massimo della sua bellezza, il web si scatena

Una foto che ha scatenato i follower e che ha messo il risalto la bellezza della conduttrice ed attrice pugliese. Che ormai da tempo rimane un personaggio televisivo amatissimo anche nella doppia veste tra una diretta in studio ed un set cinematografico. Per lei fa davvero poca differenza, tanto che si trova a suo agio in entrambe le iniziative professionali che porta avanti. Il pubblico ovviamente preferisce ammirarla quotidianamente a “Detto Fatto”, la trasmissione che conduce tutti i giorni su Rai 2. Non sono mancati in passato per lei momenti poco facili, dovuti soprattutto alla sospensione del programma per qualche settimana dopo il polverone sollevato a seguito del tutorial sulla donna che ha scatenato fortissime polemiche. Tanto che i vertici di Viale Mazzini hanno dovuto prendere dei provvedimenti almeno per far calmare le acque.

Bianca Guaccero al rientro in studio ha ripreso in mano le redini della trasmissione, portando in evidenza temi di attualità, come quello del Festival di Sanremo che sta per cominciare. Nella settimana della musica, con la kermesse musicale più attesa dell’anno, tanti gli approfondimenti anche nel programma che vede protagonista anche Jonathan Kashanian. Ma la bellezza pugliese, che si districa con disinvoltura tra set cinematografico e studio televisivo, ha lasciato i follower senza parole con una foto che ha risaltato la sua forte sensualità. Anche su Instagram infatti riesce a catturare le attenzioni generali con una certa frequenza, con i suoi fan che non rimangono indifferenti di fronte alle sue curve ed alla sua fortissima bellezza e sensualità. Armi che usato per sedurre i suoi follower anche nell’ultimo post che ha condiviso dalla sua pagina ufficiale per augurare una buona settimana a tutti. Con il top scuro che non è passato inosservato e che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.