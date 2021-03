Martina Sambucini, Miss Italia irresistibile su Instagram: “Che splendore”

Martina Sambucini ha scatenato la passione dei follower con un post su Instagram che ha mostrato la sue qualità fisiche. La foto ha fatto il giro del web

Miss Italia 2021 è un personaggio seguitissimo sui social, in particolar modo su Instagram. Il suo ultimo scatto ha scatenato la passione dei follower che non sono rimasti indifferenti di fronte alle qualità fisiche della bellezza di Frascati che qualche mese ha vinto il titolo di più bella d’Italia. Manifestazione che a differenza del passato si è svolta solo in streaming a causa delle restrizioni in vigore per l’emergenza Coronavirus. Che ha condizionato non solo la vita delle famiglie ma ha creato anche enormi difficoltà alle trasmissioni televisive. Che hanno cambiato palinsesti e modificato orari e programmi. La Miss Italia 2021 è molto attiva sui social, ma in questo periodo anche lei ha cominciato a prendere dimestichezza con quello che è il mondo della televisione. Anche se in un periodo non facilissimo, finalmente anche lei può cominciare a muovere i primi passi nel campo lavorativo post Miss Italia.

Infatti Martina Sambucini è alla guida del programma “Port to port” insieme a Roberto Onofri. Per lei 12 puntate che porteranno gli spettatori alla scoperta del mondo di personaggi poco conosciuti all’interno dei porti italiani. Una prima soddisfazione lavorativa per lei che punta a diventare un personaggio pubblico in campo della televisione. E perché no, anche in quello del cinema. La 19enne di Frascati intanto comincia a muovere passi importanti anche sui social, con i numeri che raccoglie che mostrano la forte passione che i follower ripongono nei suoi confronti. L’ultimo scatto ha evidenziato non solo la sua bellezza assoluta che ha colpito i fan, ma anche un fisico perfetto e delle curve mozzafiato che non sono passate inosservate. In intimo la miss ha esaltato il web, con la foto che ha raccolto un numero impressionante di like e commenti. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi.