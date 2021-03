Isola dei famosi, un concorrente si ritira: La discussione con gli autori

Il modello Akash Kumar minaccia di lasciare l’isola dei famosi e volersi ritirare perchè la clip di presentazione non lo rispecchia

Akash Kumar, attesissimo concorrente di questa edizione dell’isola dei famosi sta minacciando il suo ritiro. A due settimane dal via, il modello pare abbia fatto un passo indietro il motivo riguarda un litigio avuto con la produzione. Il giovane sembra non aver gradito il video che Ilary Blasi mostrerà nella prima puntata, dove viene mostrato solo il suo aspetto fisico e poco la propria intelligenza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Akash Kumar non vuole partire per l’Isola dei famosi

Il futuro naufrago non ci sta e chiede una revisione della clip. Akash Kumar, infatti, durante una diretta Instagram organizzata con Maria La Rosa e Luca Vismara ammette di essersi sentito offeso dalla redazione.

Il modello confessa di aver litigato con gli autori de L’Isola dei famosi e ora deve prendere una decisione. Kumar vorrebbe che qualcuno gli avesse chiesto di più sulla sua vita, sul suo privata e su chi è realmente. Insomma, non solo la bellezza esteriore ma anche interiore. ”

Secondo la sua opinione, la gente si sarebbe rotta le scatole di vederlo solo bello. Lo sanno tutti che ha avuto successo grazie alla sua bellezza ma nessuno sa ad esempi che ha sofferto di attacchi di panico .

Il modello pronto a pagare la penale

Dopo aver ascoltato tali affermazioni Marina La Rosa e Luca sono rimasti senza parole. Secondo loro è normale che la produzione si basi su quello visto che è un modello di successo internazionale. Inoltre, entrambi, sottolineano anche il fatto che gli autori de L’isola dei famosi non l’avrebbero scelto nemmeno per la sua partecipazione a Ballando con le stelle ma proprio per la sua professione.

“Un uomo molto bello che lavora con la sua immagine”. La clip è sulla tua professione, poi il racconto di te all’Isola sarai te a farlo”. Akash Kumar ha concluso dicendo che su questo possono stare sereni perchè lui ha preso la sua decisione. E’ convinto infatti di non partire e di pagare la penale prevista nel contratto. “Sono nato sì carino, ma anche intelligente eh. Nella clip ho detto mettete metà cose vostre e metà cose mie altrimenti chiamo l’avvocato”.