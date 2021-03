Uomini e donne, rissa sfiorata tra Armando e Riccardo: caos in studio

Rissa sfiorata a Uomini e donne tra tra Armando Incarnato e la nuova tronista Samantha. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi

Oggi primo marzo è andato in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Maria De Filippi ha iniziato la puntata partendo con Samantha. La giovane si è seduta al centro dello studio e ha raccontato come si è trovata con i suoi due corteggiatori. Sul primo, Michael non è stata tanto convinta e lo ha eliminato mentre con Ugo ha avuto una bella impressione. Poi si è passati ad Armando e Federica, una giovane donna arrivata per lui direttamente da Portofino. Qui è arrivato il “bello” perchè l’imprenditore napoletano si è trovato ad avere una forte discussione con la tronista. Vediamo cosa è successo.

Uomini e donne: arriva Federica per Armando

La presenza di Federica, che pare abbia incuriosito tutti tranne Armando, fa scatenare una forte discussione in studio. In primis, sia Tina che Gianni subito invitano la donna a non perdere tempo, in quando Incarnato le dirà che non è il suo tipo. Poi, interviene Riccardo Guarnieri ammettendo che la nuova arrivata è davvero una bella ragazza e anche molto intelligente.

Le parole dei due opinionisti innervosiscono il cavaliere che al centro dello studio inizia a urlare e ad essere stizzoso con tutti, spiegando di voler prendersi del tempo e capire. Arrivati ad un certo punto, Maria De Filippi chiede alla tronista Samantha di intervenire e dire la sua su ciò che sta accadendo.

Rissa sfiorata a Uomini e donne

L‘intervento di Samantha, che si esprime in modo negativo sul comportamento e i modi che utilizza Armando nei confronti delle donne, fa infuriare ancora di più il cavaliere. Tra i due , infatti, una serie di botta e risposta molto accesi. Lui da della maleducata alla tronista, ma Gianni Sperti la difende.

Nello studio regna il caos e alla discussione si aggiunge anche Riccardo . I due cavalieri si ritrovano nuovamente a scontrarsi e questa volta a causa degli apprezzamenti del pugliese a Federica. Il vero colpo di scena arriva quando Armando dopo una battuta colpisce Guarnieri che decide di abbandonare lo studio prima che tra i due potesse scoppiare il finimondo.