Dopo sei mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia si aggiudica la vittoria Tommaso Zorzi. Secondo Pierpaolo Pretelli e terza Stefania Orlando. Ecco tutti i particolari della serata.

Si è conclusa ieri sera la quinta edizione del GF Vip. Una delle edizioni del reality show più seguite e amate di sempre, durata quasi sei mesi. Sei mesi nei quali i Vipponi sono entrati nelle case degli italiani portando allegria, spensieratezza ma anche momenti commuoventi e di scontro, aiutando il pubblico a casa a trascorrere le lunghe serate di coprifuoco. Anche per questo motivo questa edizione rimarrà nel cuore di tutti i telespettatori che ieri hanno salutato per l’ultima volta la casa più spiata d’Italia. Una serata piena di emozioni che ha visto protagonisti i 5 finalisti Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. I Vipponi hanno rivissuto tutti i momenti più belli trascorsi nella casa e per ognuno di loro è stata organizzata una fantastica sorpresa. Andrea Zelletta ha potuto riabbracciare la fidanzata Natalia Paragoni. La coppia si è scambiata dolci baci regalando al pubblico un indimenticabile momento di amore e romanticismo. Poi è toccato a Tommaso Zorzi che ha potuto riabbracciare la sorella Gaia e la mamma Armanda. Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli hanno commosso il pubblico riabbracciando i loro bambini e infine Stefania Orlando ha incontrato il marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Insomma dopo tanti mesi di separazione le emozioni nel rivedere i propri cari sono state fortissime per tutti i Vipponi. Dopo i momenti belli però è arrivata l’ora delle eliminazioni. Il primo ad uscire dalla casa in sfida con Zorzi è stato Andrea Zelletta. L’ex tronista è uscito felice e sereno raccontando di essere stato contento di perdere contro Tommaso, protagonista indiscusso di questa edizione del GF Vip. Poi è stata la volta di Dayane Mello, tra i favoriti per la vincita, ha invece perso al televoto contro Pierpaolo Pretelli. Subito dopo ha fatto il suo ingresso in studio Stefania Orlando lasciando in casa i due finalisti Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

Dopo aver spento le luci e salutato per l’ultima volta il luogo che è stato la loro casa per sei lunghi mesi sono arrivati anche loro negli studi Mediaset per scoprire insieme a tutti i protagonisti del reality, chi tra di loro sarebbe stato il vincitore indiscusso. E dopo un lungo momento di suspence e tante emozioni il conduttore Alfonso Signorini ha proclamato il vincitore della quinta edizione del GF Vip: Tommaso Zorzi. E voi siete d’accordo?