Stefano De Martino mostra uno scatto del passato: un dettaglio è evidente

Stefano De Martino ha pubblicato una foto del passato mostrando un dettaglio evidente che hanno notato tutti i suoi seguaci

Dopo la partecipazione ad Amici, De Martino ha avuto una carriera tutta in discesa. Più volte, in varie interviste non ha mai perso occasione per ringraziare Maria De Filippi della grande opportunità che le ha regalato. Oggi è un ballerino professionista, ma anche un bravissimo conduttore. Nel 2019 ha condotto Made in Sud e ora da due anni lo vediamo come sostituto di Amdeus a Stasera tutto è possibile.Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione e prima della diretta, ha postato uno scatto molto particolare.

Stefano De Martino pubblica una foto amarcord: un dettaglio lascia senza parole

Stefano De Martino, oltre alla sua carriera è stato spesso al centro di pettegolezzi per la sua relazione, ormai finita, con Belen Rodriguez. L’ex coppia ha avuto un bambino Santiago, che possiamo dire è identico a suo padre. A confermarlo ci sarebbe non solo la somiglianza per tanti evidente ma anche degli scatti del passato mostrati dall’ex allievo di Amici.

E proprio ieri sera, poco prima di andare in onda con Stasera tutto è possibile, Stefano ha pubblicato una sua foto di quando aveva appena 10 anni e tanti fan per alcuni secondi lo hanno scambiato per Santiago. “Ciao amici, il me del futuro vi aspetta stasera su Rai2 per l’ultima puntata di “Stasera tutto é possibile”, lo riconoscerete facilmente dato che é l’unico con la cravatta”. Saluti e baci dagli anni ‘90.

I commenti dei fan

Stefano De Martino ha lasciato tutti senza parole con il suo scatto amarcord. L’ex ballerino della scuola di Amici ha confermato ancora una volta la grande somiglianza con suo figlio Santiago.

Tantissimi i commenti ricevuti sia da parte dei suoi seguaci ma anche dai colleghi. Dando uno sguardo al post, infatti, ha commentato anche Stash dei The Colors con un “Maronn è uguale“. Dello stesso parere anche Elena Santarelli che ha sottolineato l’enorme somiglianza con il suo ragazzotto.