Uomini e Donne, ricordate Valentina Autiero? Ecco come si mantiene oggi

Valentina Autiero dopo l’addio a Uomini e donne si racconta in una lunga intervista e parla del suo lavoro: ecco cosa fa oggi

Chi ha guardato Uomini e donne in passato sicuramente si ricorderà di Valentina Autiero. La dama di Anzio ha fatto parte del parterre per molti anni, decidendo di lasciare il programma dopo la conoscenza (finita male) con Germano. Ormai sono mesi che è assente dal format ma suscita sempre molta curiosità tanto che è seguitissima sui social. Nonostante si sia allontanata dal Trono over, la donna come ha dichiarato in una recente intervista a RTL 102.5 è sempre alla ricerca dell’anima gemella e pochi giorni fa ha deciso di contattare personalmente Gero Natale. Ma sapete chi è e cosa fa realmente nella vita Valentina?

Valentina Autiero interessata ad un ex cavaliere

Valentina Autiero ha ammesso durante la diretta con il giornalista Fredella che le manca tanto Uomini e donne e sarebbe pronta a ritornare nel caso trovare un uomo che potesse interessarla. Le sue giornate sono molto cambiate rispetto a qualche tempo fa e da quando non partecipa più al programma si sente molto sola.

L’ex dama ha notato Gero Natale, e dopo la sua uscita lo ha contattato sui social ma lui le ha risposto con solo con un cuore. Valentina ha dichiarato che le piacerebbe essere corteggiata da lui e magari anche in questo momento. L’Autiero trascorrere le sue giornate molto in solitudine e a causa pure del lockdown tutto è ancora più difficile.

L’ex dama di Uomini e donne parla del suo lavoro

Valentina Autiero è una persona che ama molto prendersi cura del proprio corpo e nel tempo libero non perde occasione per coccolarsi. Dopo aver lasciato Ued, la dama ha raccontato di essere tornata alla vita di sempre e lo fa cercando di non perdere quell’entusiasmo che la contraddistingue. “Lavoro in uno studio dentistico, torno a casa e poi finisce la mia giornata”.

L’Autiero come si può vedere dal suo profilo Instagram ha partecipato a numerosi di concorsi di bellezza e in costume da bagno è davvero uno schianto. Nell’attesa di incontrare l’uomo della sua vita, Valentina per ora si sta concentrando proprio su questo: il suo corpo e il suo lavoro.