Anna Tatangelo scrive una lettera al figlio Andrea in occasione del suo undicesimo compleanno e la condivide sui social, i fan commentano commossi. Ecco le sue parole.

È giunto ormai l’undicesimo compleanno di Andrea, figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Anche se i due musicisti non stanno più insieme come coppia, sono ancora molto uniti e si vogliono bene, soprattutto per tutelare il figlio. E così, per esprimere ancora di più il proprio affetto, mamma Anna ha deciso di pubblicare un post sui social totalmente dedicato ad Andrea, condividendo con tutti i fan una dolcissima lettera d’amore in occasione del compleanno. Ecco che cosa ha scritto la cantante.

Anna Tatangelo, il post su Instagram per il figlio

“Dietro la donna che sono ci sei tu“, inizia la didascalia la cantante. “Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente fin da giovane e di questo ne sono grata“, scrive l’ex compagna di Gigi D’Alessio nella lettera diretta al figlio che ha condiviso su Instagram, allegando il testo ad un tenero collage di foto ricordo insieme al piccolo.

La dolce dedica continua con mamma Anna che elogia le doti dell’undicenne. Con la sua semplice presenza Andrea riesce infatti a donarle forza ed equilibrio: “Riesco a ritrovare me stessa tutte le volte che ti vedo sorridere, non sai quanto mi fai bene“, gli scrive infatti la Tatangelo.

Anna Tatangelo: “Dalla pandemia ho imparato a trovare il lato migliore”

Una riflessione la 34enne la riserva anche al delicato momento che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia e delle restrizioni anti-contagio da Coronavirus, particolarmente faticoso per i bambini che tanto soffrono senza il contatto diretto con gli altri. Andrea e la mamma hanno infatti in sospeso un viaggio verso la meta più sognata dai bimbi, Disneyland, ma Anna glielo promette: prima o poi quel viaggio insieme lo faranno.

“Abbiamo passato quasi due anni pieni di cambiamenti e questa pandemia non è stata facile, ma ho imparato nel tempo a trovare sempre il lato migliore delle cose“, continua la cantante nel post che ha commosso tutti i fan “e, forse, riflettendoci bene questo periodo ci ha uniti più che mai, ci ha dato la possibilità di parlare molto e delle volte mi stupisco del tuo essere così maturo e responsabile proprio come un ometto“.

L’esperienza della Tatangelo non è l’unica: è successo a molte altre mamme, come lei costrette da lock-down e zone rosse a restare ‘segregate’ in casa con i propri figli, di scoprire alcuni lati nuovi e sorprendenti dei propri figli, potendo così approfondire i loro rapporti.

“Grazie amore mio perché sono fiera di essere la tua mamma e sono felice ogni giorno di averti nella mia vita“, conclude il post la cantante. E, ovviamente, sono arrivati commenti e like a cascata, per ora se ne contano più di 25 mila.