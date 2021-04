In arrivo clamorose segnalazioni su l’ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni: secondo Deianera e Amedeo aveva un altro fidanzato

Continua a tenere banco la fine della storia tra Sophie e Matteo. La coppia che si è lasciata da poche settimane è ancora al centro dei pettegolezzi e a finire nel mirino è proprio l’ex tronista di Ued. Sulla ragazza arrivano continuamente segnalazioni, infatti, dopo le chiacchiere sul presunto flirt con Gianluca De Matteis è spuntato un nuovo giovanotto. In particolar modo, Deianira Marzano ed Amedeo Venza, sui loro canali social, hanno raccontato di aver scoperto che la Codegoni sarebbe stata sempre fidanzata anche durante il suo percorso a Canale 5.

Clamorosa segnalazione su Sophie Codegoni

“Sophie aveva un altro quando era sul trono. Frequentava e stava con un’altra persona”, ha rivelato Deianira sul suo profilo Instagram. La blogger napoletana ha raccontato ancora di aver ricevuto la segnalazione proprio dal ragazzo che frequentava la Codegoni durante il trono.

Quest’ultimo stando alle sue parole, le avrebbe mandato gli screen short dei loro messaggi. Insomma, un vero e proprio colpo di scena che se fosse confermato metterebbe in discussione tutto il percorso della modella nel programma della De Filippi.

Deinera continua ancora dicendo che lei e Amedeo Venza hanno visto gli sms dei due, spiegando anche che il ragazzo in questione per ora preferisce restare anonimo e che sarebbe stato disposto anche a corteggiarla in trasmissione se lei lo avesse voluto.

Sophie avrebbe ingannato Matteo e la redazione di Uomini e donne

Deianera sui social conferma che Sophie avrebbe rifiutato la proposta del suo corteggiatore misterioso in quanto troppo vicina alla scelta. Il suo percorso a Uomini e donne stava per concludersi e non avrebbe avuto senso farlo accomodare tra i suoi pretendenti.

La Marzano, conclude il suo scoop insinuando quanto il percorso della giovane sia stato scorretto non solo nei confronti del pubblico e di Matteo Ranieri ma soprattutto nei riguardi di Maria De Filippi. Per ora, la Codegoni non ha risposto e tanto meno ha voluto ribadire alle accuse, ma i fans si aspettano davvero di ricevere notizie al più presto.