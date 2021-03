L’ex tronista di Uomini e donne è finita al centro delle polemiche dopo essere stata beccata con un ex del programma De Matteis

Sophie Codegoni nelle ultime ore è finita al centro di una vera e propria bufera. Solo pochi giorni fa la giovane ha annunciato la rottura dall‘ex corteggiatore Matteo e la vicinanza ad un nuovo ragazzo sta creando non poche polemiche. Sui social, infatti, molti haters l’hanno attaccata duramente affermando che con la sua scelta ha raggiunto il suo obiettivo, ovvero la popolarità, ma non ha mai provato nessun sentimento nei confronti di Ranieri.

Sophie Cadeogni ha già dimenticato Matteo?

Sophie da quando ha terminato il suo trono a Uomini e donne è molto seguita sui social. Ogni giorno non perde occasione per salutare i suoi fan e dando uno sguardo ai commenti è possibile leggere sia numerosi complimenti ma anche critiche.

Alcuni haters l’accusano di aver preso in giro Matteo e essersi approfittata della sua buona fede. Le offese sono aumentate soprattutto in questi giorni, dopo aver annunciato la rottura con Ranieri e facendosi vedere insieme ad un ex tronista.

Stiamo parlando di Gianluca De Matteis, che come tutti ricorderanno ha improvvisamente abbandonato il programma, perchè rimasto senza corteggiatrici e non più motivato a trovare la sua anima gemella.

L’ex tronista di Ued nel mirino degli haters

L’ex tronsita di Uomini e donne si è fatta vedere in compagnia di Gianluca in giro per Roma. La giovane ha specificato che si trova nella Capitale per lavoro e tra i due c’è solo una bella amicizia. Ma a far storcere il naso ai fan, che come sappiamo sono sempre molto attenti uno “strano” buongiorno postato da entrambi di buon mattino.

A lanciare lo scoop Daianera Marzano. Gianluca e Sophie hanno postato nel giro di poche ore la stessa canzone: “Buongiorno a te di Luciano Pavarotti”. Secondo la blogger tra i due non ci sarebbe nessuna relazione ma solo un qualcosa organizzato dalle agenzia per dare ad entrambi un pò di popolarità. C’è da precisare però anche un’altra cosa, ovvero che la Codegoni e De Matteis non hanno mai nascosto la loro amicizia nata proprio in trasmissione.