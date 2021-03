Ormai è ufficiale: Giulia Salemi condurrà un programma condotto interamente da lei che andrà in onda su Mediaset Play. Ecco tutti i dettagli.

Mediaset Play lancia “Salotto Salemi“, programma condotto interamente dalla ex gieffina Giulia Salemi. La 27enne lo annuncia su Instagram: ecco le sue parole con tutti i dettagli sul varietà in onda dal 16 aprile.

È un periodo d’oro per Giulia Salemi, ex gieffina che proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore. La quinta edizione del reality, terminata ad inizio marzo di quest’anno, è stata infatti particolarmente fortunata per la 27enne italo-persiana, perché proprio tra le mura della Casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli. La sua relazione con il finalista del GF Vip procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere del reality show, tra Milano e Roma, le città dove rispettivamente risiedono.

Il Grande Fratello ha portato all’influencer non solo rinnovata notorietà ma anche nuovi progetti lavorativi per il futuro. Oltre alle numerose nuove collaborazioni già avviate, la Salemi ha da poco lanciato una linea di costumi tutta sua che le sta dando già molta soddisfazione. Ma non è finita: nelle ultime ore la showgirl ha annunciato una notizia che ha mandato al settimo cielo tutti i suoi fan.

Giulia Salemi condurrà “Salotto Salemi”

È in arrivo dal 16 aprile su Mediaset Play “Salotto Salemi”, programma di varietà che sarà condotto interamente dalla frizzante Giulia.

“Ho aspettato fino all’ultimo per dirvelo ma ora posso urlarlo e adoro leggere il titolo del comunicato“, scrive Giulia Salemi su Instagram per divulgare la notizia a tutti i followers.

Salotto Salemi, format inizialmente nato proprio sul social network più usato dalla 27enne durante il lockdown dello scorso anno, avrà una nuova identità ed un vero e proprio studio di registrazione, rigorosamente total pink.

“Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile ‘Salemi’. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione ‘no filter’ dei nostri pensieri“, continua a spiegare l’ex gieffina, che in conclusione al post esprime tutta la propria felicità nel cimentarsi nel nuovo progetto: “Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Sì“.

Già svelati i nomi delle ospiti che a turno compariranno nel programma: dall’ex ‘coinquilina’ Dayane Mello a Paola Di Benedetto, poi Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, Veronica Ferraro, Martina Hamdy e Arianna Cirrincione. Questi i nomi delle sei ragazze che, tra mascara e rossetti e chiacchiere con Giulia, racconteranno senza filtri il loro ‘girl power’.