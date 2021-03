Aurora Ramazzotti si sfoga su Instagram: “Mi fate schifo”

Sta diventando virale il video sui social nel quale Aurora Ramazzotti si sfoga raccontando un episodio appena successo. Ecco le sue parole.

Aurora Ramazzotti sui social può vantare un grande seguito e appoggio da parte di moltissimi fan e proprio su Instagram la 24enne si sfoga, dopo essere stata per l’ennesima volta vittima di un episodio che la ha fatta andare su tutte le furie ed affermare: “Mi fate schifo“. Ecco che cosa è successo.

Lo sfogo di Aurora nelle Instagram Stories

“Il look in questo momento è quello di un Teletubbies sportivo, però vi devo dire una cosa seria“, annuncia Aurora Ramazzotti ai numerosi fan tramite una storia su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti usa spesso i social per restare in contatto diretto con i followers e spesso tramite questi racconta anche spezzoni della propria vita privata o eventi particolari che le accadono. Questo è uno di quei casi: la 24enne ha voluto rendere noto e denunciare pubblicamente una spiacevole situazione che ha subìto mentre era intenta nella sua quotidiana sessione di jogging in città.

“Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora, e di frequente, il fenomeno del Cat Calling?“. Per chi non sapesse di cosa si tratta, Aurora lo chiarisce con una scheda informativa: il Cat Calling è un fenomeno che ha come oggetto complimenti di cattivo gusto rivolti per strada alle donne, specialmente giovani. “Sono l’unica che ne è vittima costantemente, nonostante io mi vesta da maschiaccio?“, chiede alle sue follower. Aurora è particolarmente arrabbiata perché il Cat Calling ha conseguenze che si riflettono sulle sue “vittime”: spesso le ragazze che subiscono Cat Calling si sentono condizionate dai commenti degli uomini e finiscono con il sentirsi non più libere di camminare per strada indossando ciò che vogliono per scongiurare il rischio di attirare troppe attenzioni non volute su di sé.

“È possibile che appena mi metto una gonna o, come in questo caso, mi tolgo la giacca sportiva mentre sto correndo perché fa caldo io debba sentire i fischi, i commenti sessisti, le schifezze?“, continua Aurora, che conclude in maniera molto chiara il suo discorso: “A me fa schifo. Se sei una persona che lo fa e stai vedendo questa storia, sappi che fai schifo“.

