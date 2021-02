Aurora Ramazzotti, la sua amarezza: “Non ci resta che farlo con gli occhi”

Aurora Ramazzotti ha postato una foto su Instagram confessando la sua grande amarezza per una situazione che per lei è insostenibile

La figlia di Eros e Michelle Hunziker riesce a far parlare di se molto spesso. Soprattutto per i temi di interesse generale che tratta sul web. Dalla sua pagina Instagram molto spesso ha lanciato argomenti che hanno catturato l’attenzione dei follower che hanno scatenato delle discussioni forti sotto i post che ha pubblicato. Ricordiamo come spesso si è posta al fianco delle donne che hanno mostrato le loro insicurezze nel mostrare le imperfezioni fisiche. Lo ha fatto elogiando Vanessa Incontrada nel suo “elogio all’imperfezione” ma anche per Giulia De Lellis ed il suo mostrare acne giovanile alla Mostra del Cinema di Venezia. Insomma, la figlia dei due personaggi pubblici è una ragazza molto intelligente che riesce a tenere alta l’attenzione. Qualche critica ingiusta per lei in passato è stata anche forte e ingiustificata. Accuse relative al suo aspetto fisico, con cattiverie scritte sul suo conto.

Ma Aurora Ramazzotti ha deciso sempre di non rispondere alle provocazioni e di andare avanti per la sua strada. L’affetto delle persone a lei vicine, come la madre e soprattutto il padre, l’hanno aiutata ad andare avanti. Anche se quello dei follower per lei è stato fondamentale. Infatti non le manca il sostegno sul web in tutte le sue uscite pubbliche. In occasione dell’ultimo post pubblicato su Instagram ha posto al centro dell’attenzione generale ancora un tema di interesse pubblico. Parliamo dell’emergenza Coronavirus e di una normalità che manca troppo a tutti. “Non ci resta che sorridere con gli occhi 👀” la frase che non ha bisogno di commenti. Infatti il commento è ad uno scatto che la vede in strada con tanto di mascherina. Una situazione che ha trovato la condivisione di tanti fan. Voi cosa ne pensate di questa situazione che ci vede sempre costretti ad un libertà con tante limitazioni?