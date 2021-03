Arriva sui social lo sfogo di Anna Tatangelo dopo che i gossip degli ultimi giorni le hanno attribuito un flirt fasullo. Ecco le sue parole.

Anna Tatangelo è stanca delle voci su di lei: lo diche chiaramente nel suo sfogo nelle Stories del suo profilo su Instagram. Il motivo? Il flirt che nelle ultime ore le è stato attribuito. Ecco che cosa ha detto la cantante a proposito.

Anna Tatangelo infuriata per il gossip

Anna Tatangelo negli ultimi giorni è particolarmente al centro dell’attenzione della cronaca rosa. A puntarle le luci addosso ci ha pensato il programma di Rai 1 “Uno mattina”, che per primo ha lanciato il gossip di una frequentazione della cantante con Livio Cori, rapper classe 1990.

Non ci sarebbe però nulla di vero in tutto quello che è stato detto: a confermarlo ci ha pensato direttamente la Tatangelo che per chiarire meglio il messaggio ha lasciato una lunga lettera nelle sue Stories con parole infuocate che hanno espresso tutto il suo disappunto.

Lo sfogo su Instagram

“Stavolta ho deciso di parlare io“, esordisce nella lunga lettera social, per mettere a tacere una volta per tutte la “gente che parla a vanvera“.

La cantante spiega come lei e Gigi D’Alessio non stiano insieme da ormai più di un anno e di come entrambi abbiano diritto ormai a rifarsi una vita. Questo come presupposto e a prescindere dal fatto se effettivamente stiano o meno frequentando qualcuno.

Dopo aver avvisato che partiranno diffide a chiunque si permetta di attribuirle dichiarazioni fasulle, la cantante procede a piegare come stanno realmente le cose. “Quando, e se mi andrà di farlo, rilascerò io interviste sulla mia vita privata“.

“Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live“, dichiara sul rapper con il quale tanti le hanno attribuito un gossip che però è stato duramente smentito.

“Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca***te inventate di sana pianta del ‘Gigi ha presentato Livio’ risparmiatevele“. La Tatangelo smentisce così anche un’altra voce che stava circolando, e cioè che fosse stato proprio l’ex a presentarle Livio.

“Prima ero troppo piccola e impaurita ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!“.

Anna Tatangelo termina così il suo sfogo su Instagram, aggiungendo di nuovo che quando vorrà parlare di sé lo farà di persona.

Gossip decisamente smentito quindi, e i fan restano così in attesa di aggiornamenti da parte della cantante.