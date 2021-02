Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo la bellissima Anna Tatangelo ha dovuto fare questa particolare dichiarazione.

Lei è una donna ed una cantante davvero molto apprezzata ed amata, stiamo parlando di Anna Tatangelo, che nelle ultime ore ha fatto una particolare dichiarazione.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo e per quale motivo, ha stupito tutti.

Anna Tatangelo è stanca e dichiara : “Basta con questa storia!”

Come sappiamo benissimo, il venerdì sera va in onda il programma super amato e seguito da moltissime persone, ovvero Il Cantante mascherato.

In giuria ci sono dei nomi davvero molto importanti con Patty Pravo, ed in tanti si chiedono, come è giusto che si, chi si nasconde sotto le varie maschere.

Una di quelle maggiormente gettonate è quella della Farfalla, in tanti, sia da casa che in studio, dicono che si potrebbe nascondere, la bellissima e bravissima cantante Anna Tatangelo.

Ma, proprio in queste ore, Anna, ha decido di fare una dichiarazione che ha stupito tutti, le sue parole, scritte su Instagram sono state le seguenti:

“Ragazzi, basta con questa storia! Ogni settimana ho il tel in fiamme con gente che mi chiede se sono io in quel programma. Non sono io”

Hanno ha quindi confermato in modo deciso che non è lei a celarsi sotto a quella bellissima maschera, e quindi chi si potrebbe nascondere?

La Farfalla ha dato vari indizi, che forse possono aiutare a capire chi effettivamente si nasconde, ed i nomi che sono in cima alla lista, sono quelli di Annalisa Minetti, e Silvia Mezzanotte.

Ma al momento, le due donne non hanno scritto nulla, e tutto sembra tacere, forse effettivamente una delle due è proprio il personaggio che si nasconde.

E voi cosa ne pensate della reazione che ha avuto Anna Tatangelo, su Instagram, dichiarando che lei non si nasconde sotto al personaggio della farfalla? Le credete, o come qualcuno vocifera è una sorta di depistaggio?