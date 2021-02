Vediamo meglio insieme che cosa è successo durante la diretta del programma condotto da Massimo Giletti, che ha stupito tutti per il gesto.

Un professionista di altissimo livello, e grande giornalista, stiamo parlando di Massimo Giletti, che nel suo programma in diretta, ha stupito tutti.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta, e cosa è effettivamente successo.

Massimo Giletti lo fa in diretta tv: provoca e lascia senza parole tutti

Il programma che conduce, da varie edizioni è Non è l’Arena e va in onda su La7, ed il suo padrone di casa è Massimo Giletti.

Nella punta che abbiamo appena visto, ha fatto un gesto provocando il medico Mariano Amici, mangiando in diretta un kiwi.

Il dottore, era finito nelle polemiche per via di alcune sue affermazioni, e per le sue tesi no vax e negazionista.

Aveva infatti dichiarato che un kiwi era risultato positivo al test per il covid, le sue parole erano state le seguenti:

“Su 10 tamponi, abbiamo 4 positivi certi e 3 incerti che i laboratori considerano come positivi per l’essere umano”

Ovviamente, queste parole avevano scatenato l’ira di molte persone, e per questo motivo, Massimo Giletti ha mangiato in diretta il Kiwi, dichiarando adesso vediamo che cosa succede.

Ed ovviamente non è successo nulla, e le parole usate dal noto professionista sono state:

“….Proprio niente, perché quella del kiwi era una tesi che non stava nè in cielo nè in terra.Qua bisogna dire che fa bene”

Il medico, ha anche dichiarato che lui non è un no vax, ma che valuta i pro ed i contro delle vaccinazioni, e lascia scegliere poi al paziente.

Ma queste parole, però non coincidono con quanto accaduto in settimana, dove una giornalista si era recata dal dottore, con tanto di telecamera nascosta.

In studio era presenta anche Pierpaolo Sileri, che ha rassicurato il pubblico a casa, dicendo che il vaccino Astrazeneca funziona anche sulla variante inglese, anche con la prima dose.

Insomma, Massimo Giletti ha dimostrato che le tesi del dottor Amici, forse erano un po’ eccessive, e voi cosa ne pensate di quanto accaduto? Ha fatto bene Massimo Giletti a farlo in diretta?