La voce circolava da tempo sul web, e finalmente è arrivata la conferma dai diretti interessati, ovvero Flavio Insinna e Patty Pravo.

In pochissimi credevano che fosse possibile una cosa del genere, ma finalmente è arrivata direttamente la loro conferma.

Vediamo insieme che cosa succede tra Flavio Insinna e Patty Pravo.

Flavio Insinna e Patty Pravo stupiscono tutti: confermano le voci del web

Nella giornata di ieri si è svolta la conferenza stampa della Rai, dove sono stati presentati alcuni programmi che erano in grandissima richiesta.

Iniziamo con il dire, che questo sabato vedremo uno spettacolo con la partecipazione di Paolo Conticini e Veronica Pivetti, ma la notizia sconvolgente è arrivata per il sabato successivo.

Il 20 febbraio ci saranno in prima serata, Flavio Insinna e Patty Pravo insieme che condurranno “La minaccia bionda”

I nomi degi ospiti sono davvero eccezionali, perché parliamo di Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Giovanni Ellevi, Nina Zilla, e tanti altri.

La notizia di questa particolare coppia, a livello televisivo, è apparsa sulle pagine del sempre ben informato Tv Blog.

Il commento di Flavio Insinna è stato il seguente:

“E’ stato veramente un privilegio aver ricevuto dal direttore di Rai1 questa proposta. Ho controproposto una cosa che non poteva non accadere: essere insieme a Pino Strabioli. Lui è Cicerone, è il Virgilio della Divina Patty”

La prossima settimana, quindi avremo il piacere e la gioia di vedere per ben due serate consecutive, Patty Pravo e Flavio Insinna, perché il giorno prima saranno giudici nel programma super amato e seguito Il Cantante mascherato, ed il giorno successivo con il loro spettacolo.

Come sappiamo, poi ieri sera il programma che conduce Flavio Insinna, ovvero L’eredità non è andato in onda per via dello speciale sulla creazione del nuovo Governo.

Attendiamo quindi con ansia il prossimo fine settimana, dove avremo il piacere di vedere per la prima volta insieme alla conduzione la neo coppia formata da Patty Pravo e Flavio Insinna.

E voi cosa ne pensate di loro due insieme? Siete curiosi di vedere questo nuovo programma sabato prossimo?