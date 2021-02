Ursula Bennardo e la crociera che fa arrabbiare i follower: “Non è possibile”

Ursula Bennardo ha scatenato molte polemiche tra i follower a causa di una serie di post che ha pubblicato su Instagram. Scopriamo perché

La compagna di Sossio Aruta ha postato una serie di post su Instagram che hanno scatenato forti polemiche tra i follower. Se da un lato ci sono stati per lei tanti apprezzamenti da parte dei fan che hanno manifestato il loro gradimento per il suo aspetto fisico, dall’altro lato una decisione che ha preso insieme al suo compagno ha fatto discutere molto. I due hanno avuto in passato una storia molto travagliata, ma con il passare degli anni la situazione sembra adesso essersi normalizzata. In un periodo particolare come questo, la coppia che si è conosciuta nel dating show Uomini e donne, si sta adattando alla vita che l’emergenza Coronavirus ha cambiato per tutti. Non è per niente facile provare ad avere una normalità senza pensare alle conseguenze che potrebbero derivare da comportamenti sbagliati. E su questo proprio i personaggi pubblici non possono sbagliare o dare cattivi esempi.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno preso una decisione in questi giorni in merito all’imminente festa di San Valentino. Anche se in un momento non difficile per il paese, hanno deciso di fare una crociera per onorare al meglio il loro amore. Una scelta che in tempi di normalità avrebbe creato solo consensi ed applausi per i due che finalmente mostrano una grande intesa dopo qualche anno non proprio esaltante. Follower inviperiti per questa loro decisione, che tra l’altro entrambi hanno reso pubblica sui loro canali social. Insomma, in pochi minuti dalla pubblicazione delle foto tantissime sono state le critiche per entrambi: “Com’è la crociera ai tempi di Covid?” ha chiesto in modo ironico e polemico una follower. Ma tanti ancora sono stati i commenti negativi che hanno scatenato divisioni tra gli stessi follower. Tra chi ha difeso la coppia e chi invece ha continuato a polemizzare. Voi cosa ne pensate? Che idea vi siete fatti su questa polemica?