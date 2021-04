Can Yaman dice addio ai social e così si cancella improvvisamente da Instagram. Ecco le motivazioni del suo gesto che ha sconvolto tutti i fan.

È successo l’inevitabile, nonostante il dispiacere dei numerosi fan: Can Yaman si è cancellato da Instagram. Se ne sono accorti i followers che cercando il suo nome sulla piattaforma social non sono stati più in grado di rintracciarlo. Ma perché l’attore è sparito di social così improvvisamente? Ecco tutti i dettagli e le motivazioni del suo gesto.

L’attore Can Yaman, seguitissimo in tv e soprattutto sui social, ha giocato un brutto scherzo ai suoi fan e followers sui social. Da un giorno all’altro infatti Yaman ha disattivato il proprio profilo Instagram senza nessun preavviso, agendo nell’ombra.

Non è stata immediata la reazione dei seguaci, anche perché accorgersene è difficile: ci si rende conto della disattivazione di un profilo su Instagram solo quando specificamente lo si cerca e non lo si trova più. E proprio così è stato per i suoi tantissimi fan. Non ricevendo più notizie social dal loro attore preferito per più di un giorno, i followers si sono allarmati e hanno fatto così la triste scoperta.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto Can Yaman ad una scelta così drastica?

Can Yaman: i motivi dell’addio a Instagram

Già il fidanzato di Diletta Leotta in passato si era cancellato dal suo account Twitter, dichiarandosi stanco del social. Il suo gesto ha quindi dei precedenti, ma questa volta l’attore non ha dato alcun preavviso. Motivo per cui in molti stanno ipotizzando che il suo account abbia subito un attacco hacker.

Ma l’opzione che sembra più plausibile è quella che sostiene che Can si sia stancato dei social.

Leggi anche -> Can Yaman, 40 mila euro spesi per la resa di Diletta Leotta. E lei ha reagito a modo suo

Leggi anche -> Can Yaman e Diletta Leotta: il matrimonio è stato rimandato

Soprattutto dopo l’inizio della sua storia con Diletta Leotta infatti, Can Yaman è stato spesso al centro dei pettegolezzi, ricevendo talvolta anche molte critiche da parte di persone che lo accusavano di non provare sincero amore nei confronti della conduttrice di DAZN. Proprio sui social queste persone lo attaccavano, riempiendo la sezione dei commenti con parole negative o addirittura insulti. Certo, l’attore ha anche tantissimi sostenitori ma, molto probabilmente, non riusciva più a sostenere il peso delle critiche anche su Instagram. E così, gli ha detto addio.