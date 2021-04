A Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Valeria Marini e gli altri concorrenti hanno rischiato una seria intossicazione alimentare. Ecco cosa è successo e le loro condizioni attuali.

A Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Valeria Marini e gli altri concorrenti hanno rischiato una seria intossicazione alimentare. Tutto è iniziato durante la prima prova ricompensa, quando la Marini, incoraggiata anche dal resto del gruppo, si è ritrovata a dover scegliere delle uova crude. Essendo il reality su un’isola senza fuoco, i naufraghi non hanno potuto cuocere queste uova, che sono state ugualmente mangiate sia da Valeria che da latri naufraghi.

Ma subito dopo averle ingerite crude, tutti i naufraghi hanno iniziato ad avere problemi di stomaco e sono stati molto male. Pur non avendo colpe, la Marini però per scusarsi col gruppo ha così deciso di tuffarsi in mare per pescare dei granchi da poter mangiare, ma con scarsi risulti. Infatti la showgirl è stata anche attaccata dalle meduse, completando così la sua “impresa”.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini, flirt in corso?

La prima puntata di Superviventes è andata in onda sui canali spagnoli ieri sera giovedì 8 aprile. Poco è bastato a Valeria Marini per farsi notare, per la quale il doversi esprimere in lingua spagnola sembra non essere assolutamente un problema. Nonostante il breve lasso di tempo infatti già si è iniziato a vociferare su un probabile flirt della soubrette italiana con un altro concorrente sull’isola. Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, è l’unico altro concorrente italiano presente nel reality show e pare che non abbia saputo resistere alle tentazioni della bella Valeria.

Stando alle voci, tutto sarebbe successo ancora prima di partire per l’Honduras, nei momenti trascorsi nel resort prima dello sbarco. Valeria e Gianmarco già durante quel periodo sono apparsi molto complici e lo scatenarsi delle voci su un loro flirt è stato inevitabile. A far sospettare ancora di più i compagni di viaggio è stato il fatto che i due hanno dormito nella stessa camera prima della partenza per l’isola. Anche Valeria stessa non ha smentito l’accaduto e anzi, in un confessionale, ne ha apertamente parlato. “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco?’. Sì, perché non c’è niente di male“, ha infatti affermato, senza peli sulla lingua. A differenza sua, però, Onestini ancora non si è pronunciato. Che cosa dirà a riguardo? Tra i due si sta instaurando un rapporto speciale? Non resta che continuare a seguire la vicenda per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi.