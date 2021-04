Valeria Marini, flirt a Supervivientes con un noto naufrago italiano

È scoppiato l’amore tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini, naufrago come lei a Supervivientes? Le voci sostengono che tra i due ci sia del tenero, ma vediamo insieme se è veramente così.

Stanno prendendo sempre più piede le voci che vedono protagonisti la nota soubrette italiana Valeria Marini e un altro concorrente italiano di “Supervivientes”, Gianmarco Onestini. Stando alle voci, sembra i due sembra sia già nato un tenero flirt. Ma cosa c’è di vero? Ecco tutti i dettagli.

È appena partita la nuova edizione di “Supervivientes” e il gossip già impazza, non solo in Spagna ma anche in Italia. Il reality è uno show spagnolo che è arrivato ormai alla sua ventesima edizione e che conta moltissimi telespettatori. Come il suo ‘fratello’ italiano “L’Isola dei Famosi”, “Supervivientes” è girato alle Honduras ed è infatti molto simile al suo equivalente di Mediaset: i naufraghi sono personaggi famosi che si ritrovano su un’isola deserta e devono sopravvivere, tra prove di forza e televoto da casa. Entrambi i reality show europei hanno preso ispirazione dall’americano “Survivor”, anche se il format made in U.S.A. presenta diverse regole.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini, flirt in corso?

La prima puntata di Superviventes è andata in onda sui canali spagnoli ieri sera giovedì 8 aprile. Poco è bastato a Valeria Marini per farsi notare, per la quale il doversi esprimere in lingua spagnola sembra non essere assolutamente un problema. Nonostante il breve lasso di tempo infatti già si è iniziato a vociferare su un probabile flirt della soubrette italiana con un altro concorrente sull’isola. Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini, è l’unico altro concorrente italiano presente nel reality show e pare che non abbia saputo resistere alle tentazioni della bella Valeria.

Stando alle voci, tutto sarebbe successo ancora prima di partire per l’Honduras, nei momenti trascorsi nel resort prima dello sbarco. Valeria e Gianmarco già durante quel periodo sono apparsi molto complici e lo scatenarsi delle voci su un loro flirt è stato inevitabile. A far sospettare ancora di più i compagni di viaggio è stato il fatto che i due hanno dormito nella stessa camera prima della partenza per l’isola.

Anche Valeria stessa non ha smentito l’accaduto e anzi, in un confessionale, ne ha apertamente parlato. “Mi hanno detto ‘ma tu vai nella camera con Gianmarco?’. Sì, perché non c’è niente di male“, ha infatti affermato, senza peli sulla lingua.

A differenza sua, però, Onestini ancora non si è pronunciato. Che cosa dirà a riguardo? Tra i due si sta instaurando un rapporto speciale? Non resta che continuare a seguire la vicenda per rimanere aggiornati su tutti gli sviluppi.

