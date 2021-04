Isola dei Famosi, in arrivo due concorrenti con un ex fidanzato in comune

Emanuela Tittochia e Manuela Ferrera stanno per sbarcare in Honduras. Ecco tutti i dettagli del loro arrivo all’Isola dei Famosi.

Nuovi naufraghi stanno per arrivare all’Isola dei Famosi. Dopo il ritorno a casa di Ferdinando Guglielmotti, Akash e Daniela Martani, la produzione ha deciso di animare il gioco con due nuove donne dal carattere forte. Sembra ufficiale infatti lo sbarco in Honduras di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Manuela, ex meteorina del tg4, è balzata alle cronache per le sue relazioni con Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. La bella modella ha preparato i suoi fan all’idea di doverla vedere senza i suoi look sexy, i tacchi a spillo e soprattutto struccata. Su Instagram è arrivata la conferma ufficiale della sua partecipazione ma non si sa ancora quando avverrà il famoso lancio dall’elicottero. Emanuela Tittocchia invece non ha ancora confermato il suo sbarco ma secondo numerose indiscrezioni dovrebbe entrare in coppia proprio con Manuela. Le due showgirl però hanno in comune qualcosa di più della partecipazione all’Isola dei Famosi. Come svelato da Riccardo Signoretti entrambe sono state fidanzate con lo stesso ragazzo. Il fortunato uomo è Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello e opinionista fisso nei programmi di Barbara d’Urso. La fame e gli stenti che dovranno sopportare sull’isola faranno venire a galla rancori passati?

Per due concorrenti che arrivano uno potrebbe abbandonare l’Honduras a causa di una squalifica. Stiamo parlando di Awed che nelle ultime ore ha utilizzato frasi inopportune verso la compagna Fariba Tehrani. Lo youtuber avrebbe insultato Fariba perché troppo scollata scatenando una bufera sul web. Il 24enne era già stato criticato dopo le aggressioni verbali a Francesca Lodo e Gilles Rocca, risolte con un inaspettato e sospetto pentimento quando la sua spalla Vera Gemma è stata eliminata.

Ora non ci resta che attendere la decisione della produzione su questo nuovo attacco.