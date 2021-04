La sorella di Meghan Markle racconta la sua verità sulla vita della sorella e sulle bugie dette nell’intervista a Oprah Winfrey. Ecco cosa ha raccontato la primogenita di casa Markle.

I rapporti con la famiglia non sono il punto forte nella vita di Meghan Markle. Questa volta però a fare scandalo non sono le dichiarazioni della ex duchessa sulla blasonata famiglia del marito ma alcune inedite informazioni che arrivano dalla sua famiglia di origine e nello specifico dalla sorellastra Samantha. A quanto pare l’intervista rilasciata nelle scorse settimane da Harry e Meghan al gotha del giornalismo Oprah Winfrey ha fatto storcere il naso non solo agli inglesi ma anche alla parte americana della famiglia. Secondo la sorella di Meghan infatti molte delle affermazioni dell’attrice sarebbero false. Tra le parole della moglie di Harry che hanno lasciato più dubbi sono stati i racconti della sua infanzia nei quali affermava di non avere mai sentito parlare della famiglia reale inglese e in generale della monarchia mondiale. Meghan si è descritta come una ragazza ingenua entrata a corte senza la benchè minima idea dei protocolli e dei doveri dei componenti della famiglia. Anche una volta conosciuto Harry ha affermato di non aver mai indagato sulla vita del futuro marito arrivando del tutto impreparata al matrimonio. Parole poco credibili che anche la sorella Samantha ha voluto contestare. Secondo la primogenita di casa Markle la sorellina sarebbe stata totalmente ossessionata da Lady Diana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Meghan seguiva con passione ogni passo della principessa emulandole anche il look e i comportamenti. Un racconto decisamente diverso da quello della moglie di Harry. Già alcune settimane fa un’amica della Markle aveva raccontato di aver guardato in diretta il matrimonio del principe William con Kate Middleton proprio assieme a Meghan. Quello che non è chiaro è perché la bella ex duchessa menta. La vita dei reali e soprattutto i matrimoni blasonati hanno sempre attirato il pubblico creando un circolo mediatico decisamente importante e non ci sarebbe nulla di male nell’essere a conoscenza di alcune dinamiche pubbliche e trasmesse in diretta mondiale.

La risposta potrebbe arrivare dalle parole di Samantha che interrogata su 3 aggettivi che affiancherebbe alla sorella ha risposto: “immatura, narcisista e ingrata”.