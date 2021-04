Per il giorno del compleanno di Tomaso Trussardi Michelle Hunziker ha pensato ad una speciale sorpresa. Ecco che cosa ha organizzato la showgirl per il marito.

Michelle Hunziker in occasione del 38esimo compleanno del marito Tomaso Trussardi ha voluto organizzare una sorpresa particolare e ‘casalinga’ per omaggiarlo. Sui social ha poi condiviso il video del romantico momento, scatenando le reazioni dei fan. Ecco che cosa ha fatto la conduttrice e showgirl.

Tomaso Trussardi compie 38 anni e quale miglior modo di festeggiare se non dal balcone soleggiato con vista sulla bella Bergamo, città in cui l’uomo – con la moglie Michelle Hunziker e le figlie – risiede? Ad addolcire ulteriormente il momento ci ha pensato Michelle che lo ha voluto sorprendere con una piccola sorpresa casalinga ma dal risultato decisamente simpatico e romantico.

Michelle Hunziker, la sorpresa per il compleanno di Tomaso

“Tanti auguri a te, tanti auguri a te…“, intona in video Michelle Hunziker mentre raggiunge il marito sul balcone della loro abitazione a Bergamo. Il cielo è limpido e la vista dal terrazzo è spettacolare.

Tomaso era intento ad osservare il panorama quando la moglie arriva, porgendogli una rosa rossa per augurargli un buon compleanno.

“Il Truss compie gli anni!“, si legge nella scritta in sovraimpressione alla Instagram Story tramite la quale la Hunziker condivide il momento con i propri followers. “…Tanti auguri maritino figo bellissimo figo fichissimo“, continua a cantare Michelle, non senza un briciolo d’ironia.

“38 anni, mi stai raggiungendo?“, scherza simpaticamente la showgirl. In realtà li separa una differenza d’età di ben 6 anni: Michelle infatti ha compiuto i 44 lo scorso 24 gennaio. Ma Tomaso, che di Michelle ama proprio la sua grande ironia, ha pronta la battuta: “Invecchiare è l’unico modo per non morire“, le risponde infatti. E tra i due scatta un tenero bacio.

Leggi anche -> Michelle Hunziker, il messaggio ai follower: “Fate splendere il sole dentro di voi”

Leggi anche -> Aurora Ramazzotti si sfoga su Instagram: “Mi fate schifo”

Tomaso e Michelle: la loro storia d’amore

La relazione tra Michelle Hunziker e il bell’imprenditore bergamasco è iniziata nel 2011. Un vero e proprio colpo di fulmine ha colpito entrambi ed infatti la coppia è convolata a nozze dopo soli 3 anni di relazione da favola, nel 2014.

Michelle, come noto, già aveva una figlia dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti (terminato nel 2009): si tratta di Aurora, che oggi ha 24 anni ed è molto conosciuta nel mondo della tv ma specialmente sui social. Tomaso invece ancora non aveva figli dalle precedenti relazioni. Insieme a Michelle, però, l’imprenditore di figli ne ha avuti due. Le piccole Trussardi sono due femmine: Sole, nata nel 2013, e Celeste, nel 2015, arrivate a coronare il sogno di una famiglia allargata e felicissima.