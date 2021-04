Barbara D’Urso potrebbe perdere la conduzione di uno dei suoi programmi in favore di una naufraga dell’Isola dei Famosi. Ecco di chi si tratta.

Il futuro di Barbara D’Urso a Mediaset è in bilico. Pare che i vertici delle reti amministrate da Piersilvio Berlusconi abbiano iniziato un ridimensionamento della presenza della conduttrice nei canali del gruppo. Se fino ad ora abbiamo assistito ad un vero monopolio dei programmi di intrattenimento da parte di Barbarella sembrerebbe che le cose stiano per cambiare, e anche molto velocemente. Il programma serale Live Non è La D’Urso è già andato in congedo anticipato ed ora sembra anche che il sabato pomeriggio sia sulla strada di un cambio conduzione. Secondo Il Fatto Quotidiano nelle mani della D’Urso dovrebbe rimanere solo il pomeriggio di Canale 5, rimanendo così in possesso di Pomeriggio Cinque. Altra sorte invece per il sabato pomeriggio che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe passare nelle mani di una nuova conduttrice.

Nulla di certo ma voci di camerino vorrebbero al timone del varietà del week end una famosa naufraga dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Elisa Isoardi. La bella presentatrice ex protagonista dell’ultima edizione della Prova del Cuoco sarebbe in testa alle classifiche di Mediaset per sostituire la ogni presente e super illuminata D’Urso.

Un cambio di rotta improvviso che non starebbe piacendo a Barbara. Secondo Dagospia la bella 63enne sarebbe in trattativa con la Rai per un nuovo contratto nelle reti di viale Mazzini. Secondo i maligni era da tempo che Mediaset chiudeva un occhio sull’informazione e l’intrattenimento trash generato dai programmi della D’Urso in favore di un share altissimo.

Dopo anni di ascolti record però pare che Barbara non riceva più lo stesso riscontro di pubblico e la rete non ci avrebbe pensato due volte a sostituirla in favore di un intrattenimento sempre leggero ma più di buon gusto in linea con il programma di Silvia Toffanin, Verissimo. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un cambio di rotta ?